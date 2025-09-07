Pedro Pesatti celebró la victoria de Axel Kicillof: «Ganaron las ideas inspiradas en la justicia social»

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, celebró esta noche la contundente victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde la fuerza liderada por Axel Kicillof superó por más de 13 puntos a La Libertad Avanza. «Ganaron las ideas inspiradas en la justicia social», aseguró el vicegobernador.

En sus redes sociales, Pesatti afirmó que «hoy ganaron las ideas inspiradas en la justicia social, y lo hicieron frente a lo peor de lo viejo que gobierna la Argentina: una vulgar falsificación o un cosplay de lo nuevo.».

Felicitó a Kicillof y a Sergio Massa y agregó que, es «un triunfo histórico, que pone freno a la crueldad, a la destrucción del país y a un tiempo dominado por la locura como mascarón de proa de una sarta de sinvergüenzas que están enterrando a la Argentina».

Pesatti también expresó su agradecimiento al pueblo bonaerense: «Mi gratitud al pueblo bonaerense, que supo poner un límite a la motosierra que está haciendo pedazos a los más débiles: jubilados, personas con discapacidad, trabajadores, emprendedores… a la economía real que se expresa en las pymes, en las economías regionales y en las provincias de toda la Argentina que desde el primer día Milei anunció que venía a fundirlas».

Axel Kicillof arrasa en la primera y tercera sección y consolida su liderazgo de cara a 2027

Con el 82,22% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria reunía el 46,93% de los votos, frente al 33,85% de La Libertad Avanza y el 5,41% de Somos Buenos Aires. La participación alcanzó el 63,25% del electorado.

El peronismo se impuso con claridad en la primera y tercera sección electoral, las más pobladas de la provincia, que concentran cerca del 60% de los 14 millones de electores habilitados. También triunfó en la segunda, cuarta, séptima y octava sección, mientras que LLA solo ganó en la quinta y sexta.

La jornada electoral refuerza la posición de Kicillof de cara a 2027 y marca un duro revés para el gobierno libertario.