Juntos Somos Río Negro cuestionó el «silencio» de Soria y Tortoriello tras el acuerdo con YPF por el GNL

Tras la firma del acuerdo marco entre el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el CEO de YPF, Horacio Marín, por el proyecto de exportación de GNL que lleva adelante la petrolera de bandera y la italiana ENI, desde Juntos Somos Río Negro se cuestionó el «silencio» del senador peronista Martín Soria y del diputado oficialista, y futuro candidato a gobernador, Aníbal Tortoriello.

Fue presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, cuestionó la actitud de Tortoriello y Soria frente a la firma del convenio entre el Gobierno de Río Negro e YPF.

“Llama la atención el silencio de Tortoriello y Soria frente a un acuerdo que implica inversión, trabajo y desarrollo para Río Negro. Cuando está en juego una oportunidad histórica para la provincia, eligieron no decir nada”, expresó López.

En ese sentido, el legislador sostuvo que en el caso de Soria ese silencio responde a una definición política clara: “Prefiere beneficiar al kirchnerismo bonaerense antes que acompañar un proyecto que genera empleo y oportunidades para las y los rionegrinos”.

Respecto a Tortoriello, López fue aún más crítico: “Su silencio deja en evidencia algo más grave: el deseo de que al gobierno le vaya mal para alimentar aspiraciones personales, sin importar el impacto negativo que eso tenga sobre la provincia y su gente”.

Desde el bloque de Juntos Somos Río Negro remarcaron que la firma del convenio con YPF forma parte de una política de desarrollo sostenida, con reglas claras y una mirada federal, que transforma los recursos energéticos en empleo, inversión y crecimiento real para Río Negro.

“En Río Negro elegimos otra cosa. Elegimos defender los intereses de la provincia, acompañar las decisiones que generan trabajo y sostener un camino de desarrollo real, sin mezquindades ni especulación política”, concluyó López.

El proyecto de Argentina LNG, liderado por YPF, apunta a “la producción, procesamiento, licuefacción y exportación de gas natural

El complejo industrial proyectado incluirá la totalidad de las instalaciones para la exportación de gas natural licuado y contempla -esencialmente- dos buques de licuefacción (FLNG), que estarán ubicados a 7 kilómetros de la línea de costa, y con exportación estimada a partir del 2029.

La zona elegida para este polo de exportación energético es al sur de Fuerte Argentino.