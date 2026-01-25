Un gesto del asesor estrella y la vuelta del pragmatismo

En ocho días comienza la segunda tanda de sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei para intentar aprobar, entre otras normas, una ley que definirá su gestión: la reforma laboral.



Sin senadores que intervengan en la puja que se desarrollará a partir del 2 de febrero en la Cámara Alta, tras la magra elección que hizo su partido en octubre, el gobernador Alberto Weretilneck volvió a la escena política-económica nacional con un acuerdo con YPF y su CEO y presidente, Horacio Marín, para avanzar en la producción de GNL en la costa de Río Negro a través de dos barcos licuefactores que usarán el gas de Vaca Muerta.



Tras la reunión, Weretilneck, en sus redes sociales, destacó los alcances del acuerdo, pero no pasó inadvertido el agradecimiento al “presidente Milei”, además del propio Marín. Este gesto de gratitud marca un cambio de postura importante ante el Gobierno nacional, que en la carrera electoral fue apuntado como el “centralismo” porteño que condicionaba el desarrollo de las provincias.



El pragmatismo del líder de Juntos Somos Río Negro lo lleva a una nueva instancia, en la que tiene cartas importantes para jugar: el desarrollo energético del país tiene proyectos clave en la provincia.



Según pudo confirmar este diario de fuentes provinciales, Weretilneck también se reunió el viernes con el asesor del presidente Milei, Santiago Caputo, antes de su encuentro con Diego Santilli, el ministro del Interior que reúne voluntades para sacar la ley de Modernización Laboral.

Dos proyectos energéticos comenzarán a producir en 2027, un año de elecciones, y le darán oxígeno al gobernador en su búsqueda de la reelección.

Un gesto: la reunión con Santiago Caputo



Con Caputo se abordó la realidad minera en la Provincia, uno de los ejes de gestión de Weretilneck, que tiene en el proyecto Calcatreu de oro y plata, y en el Proyecto Ivana, de uranio y vanadio, sus dos principales iniciativas.



Justamente la producción de uranio y la estrategia nuclear nacional fueron otros de los temas de conversación, señalaron las fuentes consultadas.



De la reunión con Santilli también participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que le dio mayor entidad a las dos reuniones que sorpresivamente se produjeron un viernes por la tarde.



La agenda de proyectos energéticos en Río Negro es nutrida y convertirse en el primer gobernador en adherir al RIGI nacional fue la jugada de Weretilneck para asegurarse inversiones.



Río Negro tiene cuatro proyectos energéticos que están avanzando en la provincia.



El oleoducto VMOS tiene fecha de inicio de operaciones para enero de 2027 en la zona de Punta Colorada.



Además del acuerdo que firmó Weretilneck con Marín, al que está asociada la italiana ENI y se sumarán los árabes de ADNOC, en Río Negro avanza el proyecto de Southern Energy, liderado por PAE y en el que también interviene YPF junto a las principales petroleras de Vaca Muerta, que tiene fecha de comienzo de operaciones también en 2027.



El restante emprendimiento energético que avanza con sigilo es el mencionado Ivana, al norte de Valcheta, explotado por la empresa Ivana Minerales, que tiene propiedad compartida entre la canadiense Blue Sky y la corporación América de Eduardo Eurnekian.



Por su parte, Calcatreu, a 80 kilómetros de Jacobacci, está a punto a de empezar a producir oro y plata.

Como se ve, 2027 es año de puesta en producción de dos obras relevantes: VMOS y el GNL de Southern Energy.



En una campaña electoral que se irá acelerando con el correr de los próximos meses por el seguro adelantamiento de la elección provincial, la concreción de estas iniciativas y las que están avanzando, serán angulares en la campaña de Weretilneck, que buscará un nuevo mandato en la gobernación.



Resta ver cómo evolucionará la relación entre Provincia y Nación para saber si lo que sucedió en las últimas horas es una tendencia o una muestra más de pragmatismo.











