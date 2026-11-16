Durante la jornada de clausura de su gira sudamericana en Lima, el incidente del papa León XIV en Perú generó un instante de tensión global cuando un objeto lanzado desde las vallas de contención golpeó directamente su cara mientras avanzaba de pie en el papamóvil.

La posterior reconstrucción del episodio que afectó al papa León XIV, corroborado por registros audiovisuales de la transmisión oficial y despachos de las agencias internacionales AP y AFP, permitió posteriormente llevar tranquilidad sobre el estado del pontífice de 71 años.

Qué pasó en el incidente del papa León XIV en Perú y cuál es su estado de salud actual

Los registros gráficos difundidos por el diario El Comercio y los reportes de prensa de la Santa Sede reconstruyen paso a paso el episodio, ocurrido en la Base Aérea Las Palmas, ante más de un millón y medio de fieles.

Mientras la comitiva avanzaba hacia el altar central, un asistente arrojó desde el público un rosario que dio de lleno en el rostro del Santo Padre, provocando una mueca inmediata de dolor y obligándolo a llevarse la mano a la cara.

El momento exacto del golpe que afectó al papa León XIV. Foto: AP.-

Pese a la sorpresa del momento, la Oficina de Prensa de la Santa Sede no emitió alertas médicas y el propio pontífice demostró encontrarse en óptimas condiciones al detener la marcha metros más adelante para alzar y bendecir a un bebé, presidiendo luego la misa de clausura sin interrupciones.

La Gendarmería Vaticana y los equipos de custodia locales reiteran de forma permanente que está estrictamente desaconsejado arrojar rosarios, camisetas, peluches u objetos rígidos hacia los vehículos oficiales, recomendando entregar las ofrendas únicamente a través de los cordones de voluntarios acreditados para evitar accidentes involuntarios.

El episodio se produjo en el duodécimo día de una intensa gira por Uruguay, Argentina y Perú, país donde Robert Prevost obtuvo su nacionalidad tras ejercer casi dos décadas como misionero y obispo de Chiclayo, confirmando su plena fortaleza física apenas un mes después de superar una intervención quirúrgica por cáncer de pulmón.

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Tras superar el sobresalto en el papamóvil, el pontífice culminó su periplo de doce días por Sudamérica con una agenda cargada de simbolismo afectivo e institucional en la tierra donde ejerció como misionero y obispo de Chiclayo durante casi dos décadas.

Antes de encabezar la multitudinaria eucaristía en la Base Aérea Las Palmas ante un millón y medio de personas, León XIV visitó un hogar de ancianos en el puerto del Callao, denunciando con firmeza el descuido y la manipulación que sufren los adultos mayores en las sociedades contemporáneas.

Durante su homilía final en Lima, el Santo Padre reafirmó su identidad compartida al declarar que «el pueblo peruano también es mi pueblo», evocando el legado de Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y Francisco Solano, y exhortando a los fieles a sostener la misión evangelizadora una vez concluido el viaje apostólico.