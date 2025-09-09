Karina Milei se reunión con dirigentes del PRO tras la derrota en las elecciones bonaerenses: quiénes fueron

Luego de la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, Karina Milei se reunió con aliados del PRO del territorio bonaerense. El encuentro se realizó tras la primera mesa política encabezada por el presidente Javier Milei.

El objetivo del encuentro fue empezar a diseñar lo que será la campaña electoral para los comicios de octubre.

La cita era a las 14:00 en el Salón Norte de la Casa Rosada, donde la hermana del mandatario se reunió con el asesor Santiago Caputo; los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli; los intendentes Ramón Lanús (San Isidro), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata); el legislador electo Maximiliano Bondarenko, y el armador Sebastián Pareja.

Esta mesa de coordinación existía previo a las elecciones del 7 de septiembre, aunque de los nombres ya mencionados sólo la integraban Karina, Capito y Pareja y se les sumaba el armador nacional de LLA, Eduardo «Lule» Menem; y el candidato José Luis Espert.

La falta de Menem fue una de las novedades de la jornada en Balcarce 50, mientras que al diputado se lo vio en otras reuniones. Por otra parte, Santilli y Ritondo se fueron antes de que terminara, ya que tenían que participar de la comisión $LIBRA en el Congreso.

Las repercusiones de la primera mesa política encabezada por Karina Milei

En el comunicado que emitió el vocero presidencial, Manuel Adorni, se informó con respecto a los integrantes de esta mesa que «se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial”.

Desde el Gobierno le comunicaron a sus aliados que debían ir a Casa Rosada en horas de la mañana, por lo que algunos dirigentes -como Guillermo Montenegro- debió suspender su agenda para asistir.

Asimismo, luego de que Ritondo y Santilli se vayan, la reunión siguió 30 minutos y cuando culminó el intendente se quedó con Caputo en su despacho.

Por el momento, el asesor es el único del ala «Las Fuerzas del Cielo» que se incluyó en el armado electoral, pese a los reclamos del ámbito militante.

Es más, uno de los hombres apuntados fue Bondarenko, quien sí participó y que indicó que el contexto económico influyó en la derrota electoral cuando se conocieron los resultados.

El encuentro duró más de dos horas y en principio se volvería a repetir la próxima semana. “Sin comentarios, recién estamos empezando”, dijo uno de los presentes al medio ya citado.

“La idea es aprovechar al máximo las experiencias y miradas de los 9 integrantes y partir de ahí poder tomar las decisiones necesarias en conjunto para tener una mejor performance en octubre”, sostuvieron desde el PRO.