Diego Spagnuolo evitó pronunciarse sobre la nulidad en la causa por presuntas coimas en Discapacidad

El ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, evitó tomar postura en relación al planteo de nulidad de la causa por las presuntas coimas en Discapacidad. De igual modo Daniel Garbellini, otro exfuncionario de Javier Milei, tampoco se manifestó sobre ese punto.

No hablaron de la eventual nulidad en la causa por presuntas coimas en Discapacidad

Sus abogados defensores Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz de Lamadrid respondieron la vista dada al respecto por el juez del caso Sebastián Casanello y le pidieron una prórroga, informaron fuentes judiciales.

La misma postura adoptó el otro ex funcionario investigado, Daniel Garbellini. El ex director Nacional de acceso a los Servicios de Salud hizo saber al juzgado que no puede opinar porque sus abogados no tienen acceso al expediente.

Diego Spagnuolo pidió una prórroga en la causa por presuntas coimas en Discapacidad

Spagnuolo pidió una prórroga, mientras que desde su entorno explican que la posibilidad de presentarse en el caso como imputado colaborador es una de las tantas que se analizan y nada se resolverá hasta que no se levante el secreto de sumario prorrogado la semana pasada por diez días hábiles más.

Ahora, Casanello dará vista de los planteos al fiscal federal Franco Picardi y por último a la querella de Poder Ciudadano.

Los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina que menciona Spagnuolo en sus audios, plantearon la nulidad de la investigación por haberse iniciado a raíz de la difusión de los dichos del ex funcionario, obtenidos de manera ilegal por quien los entregó a medios de comunicación.

Además, su abogado, Martín Magram, plantea que en el caso hay cosa juzgada porque ya se investigó una denuncia similar que fue archivada.

Casanello resolverá sobre todos los planteos y luego en caso de apelarse su decisión el tema llegará a la Cámara Federal porteña.

Noticias Argentinas