La adhesión al RIGI también hizo pie en Bariloche y El Bolsón

Los intendentes de El Bolsón y de Bariloche tienen decidido avanzar desde sus municipios con una adhesión expresa al régimen de estímulo para nuevas inversiones promovido desde el gobierno nacional con la sigla RIGI y asumido también como propio por la provincia de Río Negro.

Tanto Bruno Pogliano, en la localidad del sur rionegrino, como Walter Cortés en Bariloche promoverán legislación propia para manifestar su alineamiento con el RIGI, no solo por una coincidencia con el camino elegido y la necesidad de que la provincia se asegure el megaproyecto de YPF para la exportación de gas licuado, sino con la expectativa de interesar inversores para sus propias ciudades.

Pogliano dijo que decidido enviar en lo inmediato al Concejo Deliberante un proyecto de adhesión al RIGI en consonancia con la postura del gobernador Alberto Weretilneck, y que luego será “seguido por otro” para establecer incentivos tributarios orientados a captar inversiones.

Pogliano habló de dos proyectos concretos: la construcción de un aeropuerto en El Bolsón para potenciar la actividad turística, y una nueva microcentral hidroeléctrica en el arroyo Lindo, ideada para producir 9 megavatios, 2 más de lo que genera hoy una instalación similar sobre el río Escondido, construida por la empresa Hidden Lake.

Cortés, por su parte, declaró una voluntad similar, con la mira puesta en crear condiciones atractivas para la búsqueda de inversiones orientadas, por ejemplo, a desarrollar el parque municipal Llao Llao. También habló de facilitar por esa vía la construcción de infraestructura básica para nuevos loteos.

El intendente de Bariloche destacó la celeridad demostrada por el gobernador y dijo que la adhesión al RIGI “es buena para la provincia y también para los municipios”. Dijo que enviará un proyecto en breve al Concejo para que Bariloche formalice su propio acto de respaldo.

A diferencia de las críticas surgidas en la Legislatura provincial de algunos bloques opositores de identidad justicialista, los intendentes de la región no dudaron en sus coincidencias “conceptuales” con el criterio de desregular y aliviar cargas fiscales para seducir inversiones. Pogliano pertenece a Juntos Somos Río Negro, el partido del gobernador, y Cortés al partido Unión y Libertad, de origen peronista.

El intendente de Jacobacci José Mellado (también de JSRN) fue más cauto. Dijo que por ahora no impulsará un proyecto como sus pares de la cordillera, de Viedma y Cipolletti (entre otros) porque la principal inversión por la que espera su localidad, para el proyecto Calcatreu, depende de una empresa “de capitales nacionales, no es una megaminera y por el volumen no entraría al RIGI”, que en principio tendrá alcance para proyectos superiores a los 200 millones de dólares.

Cortés dijo que el régimen de incentivos serviría “para solucionar grandes problemas de Bariloche como la provisión de agua y otros servicios para el Alto”, que por su tamaño escapan a las posibilidades del municipio.

Dijo que la iniciativa del presidente Milei va en el sentido correcto porque “los inversores buscan previsibilidad, se lo tenés que asegurar, si no se van a otro lado”.

Otro de los cambios que espera encarar Cortés con la nueva herramienta es el mejoramiento integral del parque municipal Llao Llao. “Catedral, ya está y la gente que no va a esquiar tiene que encontrar otros atractivos. Al parque hay que darle vida, hoy está muy abandonado -afirmó-. Tiene un valor enorme desde lo natural, lo forestal, hay que generar circuitos de interpretación, y los privados podrían desarrollar servicios gastronómicos, canopy, un laberinto como hay en El Hoyo y hasta una pequeña aerosilla”.

Planes para El Bolsón

Pogliano destacó entre los proyectos que quiere impulsar para el Bolsón “el fortalecimiento de la conectividad aérea” mediante un aeropuerto propio con capacidad suficiente para recibir vuelos regulares y no depender de Bariloche.

Señaló que la posibilidad de contar con esa infraestructura ya generó interés de privados y “sería fundamental para el desarrollo turístico y económico de El Bolsón y la Comarca Andina”.

Dijo que esperan alentar a través del RIGI la inversión en energías renovables como un aprovechamiento hidroeléctrico en cerro Lindo y mencionó también un complejo de aerosillas en el cerro Piltriquitrón, que ya generó alguna polémica.

El intendente dijo que la municipalidad podría participar en esos casos con exenciones tributarias y la facilitación de tierras fiscales bajo una figura de concesión.

Pogliano manifestó su apoyo sin rodeos “al posicionamiento del gobernador” y dijo que el tamaño de los proyectos que podrían acceder a los beneficios es relativo, porque la ley nacional “deja una puerta abierta para un RIGI de menor cuantía”.