La agenda de Diego Santilli: negociaciones clave con gobernadores antes del Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, intensifica su agenda de reuniones con gobernadores provinciales. El objetivo principal es asegurar el apoyo necesario para la aprobación del Presupuesto 2026 y la reforma laboral. La meta es concluir estos encuentros con la veintena de mandatarios aliados antes del 10 de diciembre, fecha de inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional.

Diego Santilli viajará el próximo martes a Misiones para reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua. Este encuentro es estratégico, ya que Passalacqua, junto a Carlos Rovira, controla un bloque de cuatro diputados y dos senadores. Para esta semana, el funcionario también prevé un diálogo con el gobernador jujeño Carlos Sadir, buscando sumar apoyos legislativos.

El pasado viernes, Santilli se entrevistó con Gerardo Zamora en Santiago del Estero. El gobernador santiagueño manifestó su predisposición para respaldar el Presupuesto 2026, aunque planteó reclamos vinculados a fondos. A partir del 28 de noviembre, Zamora asumirá una banca en el Senado, donde tendrá influencia sobre tres escaños y siete diputados.

El mapa de apoyos que busca Diego Santilli y los pendientes que tiene de cara a las sesiones extraordinarias de diciembre

Una vez finalizado el diálogo con los aliados que acompañaron el Pacto de Mayo, el exlegislador del PRO evaluará el acercamiento con gobernadores peronistas. Estos incluyen a Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Asimismo, aún resta establecer contacto con Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Jorge Macri (CABA).

El Ministerio del Interior cuenta con recursos limitados, definidos por el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, para atender los pedidos provinciales. En este contexto, Santilli se apoya en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para gestionar las demandas de los mandatarios. La estrategia legislativa se delimita semanalmente en una mesa liderada por Karina Milei, que incluye a Santiago Caputo, Martín Menem y Patricia Bullrich.