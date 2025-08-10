Seis ofertas electorales en Río Negro, con cuatro alianzas y dos partidos confirmados

Cuatro alianzas inscriptas y, además, dos partidos (Primero Río Negro y el MAS) que anticipan su participación pronostican que la Boleta Única de Papel en Río Negro tendrá seis propuestas en las elecciones parlamentarias del 26 de octubre.

De los 21 reconocidos, 18 se agruparon en cuatro coaliciones: Juntos Defendemos a Río Negro (JSRN, UCR, ARI y MPP); Fuerza Patria (PJ, Kolina, Frente Grande, Parte, Socialismo y Frente Renovador); La Libertad Avanza (LLA, PRO, Creo y Republicanos Unidos); y Frente de Izquierda de los Trabajadores (PO, PTS, Izquierda Socialista y Mov. Socialista de los Trabajadores)…

Quedan otras tres fuerzas habilitadas por la Justicia Electoral en condiciones de inscribir candidatos, cuyo cierre está fijado para el próximo domingo 17 de agosto.

Según el calendario de la Justicia Electoral, el próximo domingo 17 vencerá el plazo para la inscripción de los candidatos al Senado y a Diputados .

Primero Río Negro y el Movimiento al Socialismo (MAS) confirmaron su participación electoral y se proyectan entonces seis alternativas en Río Negro para la renovación de sus representantes en el Congreso de la Nación. El tercer partido es FE, que está inactivo.

En diciembre finalizan los mandatos de los tres senadores de la Provincia: los justicialistas Claudio Doñate y Silvina García Larraburu, del Frente de Todos, y Mónica Silva, de JSRN. Se elegirán además dos diputados por Aníbal Tortoriello (PRO) y Agustín Domingo (JSRN).

Ariel Rivero es fundador de Primero Río Negro y su partido debutará en la instancia nacional con su candidatura al Senado. Participó en el 2023 como candidato a gobernador y, en esa ocasión, tuvo el respaldo de Javier Milei. Fue apartado luego del armado libertario en Río Negro aunque sigue con su alineamiento al presidente. Pero, no participa de la alianza LLA y se muestra muy crítico.



Primero Río Negro participará solo y Ariel Rivero insistió con reclamos por el estado de la ruta 69. Foto Gentileza.

Entendió que el acuerdo logrado «lesiona a la política» porque reúne a dirigentes “distanciados por años y de repente se juntan. Eso hace que la gente no crea en la política y da la sensación de que buscan un cargo”.

Rivero contó que, además, él priorizó “su partido y aquella gente que lo ha construido, que no es fácil”. Aprovechó para cuestionar el proceso de reconocimiento de LLA porque solo el juez Hugo Greca permitió que avanzara con “más de cuatrocientas denuncias de falsificación de adhesiones y de afiliaciones”.

Explicó que es un “hombre de la política, de consenso, diálogo y defensa de los intereses de Río Negro. No voy a hacer los papelones que hicieron Martín Soria y Lorena Villaverde con acusaciones de narcotraficantes”.

Luego, el exintendente de Campo Grande y expresidente de la Legislatura adelantó que una mujer de Bariloche ocupará el segundo lugar en el tramo del Senado y alguien de Viedma será cabeza de la propuesta en Diputados.

Aurelio Vázquez confirmó que el MAS presentará candidatos en las elecciones nacionales. Foto Archivo.

Por su parte, el dirigente Aurelio Vázquez aseguró que el MAS irá solo a las urnas porque “lamentablemente, el FIT (Frente de Izquierda) no quiso la unidad, como todos los años. La verdad es que son una cooperativa electoral. No entienden, todos se unen, pero ellos son sectarios”.

Adelantó que los candidatos serán “del movimiento de jubilados y será la única lista de todas que los representa. Los jubilados son la lucha más importante que hay contra el gobierno nacional y de los más castigados”.

Aquiles Añasco, un jubilado metalúrgico, y Mónica Marín, docente retirada, serán los primeros candidatos del Movimiento al Socialismo.