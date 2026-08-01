La carrera hacia 2031: Bullrich reafirmó sus aspiraciones presidenciales tras la reelección de Milei

La senadora de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejó en claro que su objetivo político sigue intacto: competir por la Presidencia en el futuro. En declaraciones a Clarín, dijo que mantiene ese objetivo para después de la reelección de Javier Milei. La funcionaria aseguró que su proyecto personal continúa vigente y que aspira a encabezar una alternativa dentro del espacio oficialista cuando llegue el momento de definir candidaturas.

Su declaración, contundente y sin rodeos, volvió a instalar el debate sobre el mapa interno del gobierno y las tensiones que atraviesan a La Libertad Avanza.

Bullrich sostuvo que su trayectoria y su presencia en el gabinete la posicionan como una figura con capacidad de liderazgo, y destacó que su vínculo con Milei se basa en una “complementariedad política” que, según ella, fortaleció la gestión en áreas clave como la seguridad y el orden público.

Aun así, su mensaje dejó entrever que no piensa limitarse a un rol y que su mirada está puesta en el escenario electoral que se abrirá en los próximos años.

La senadora también reivindicó su aporte a la campaña que llevó a Milei a la reelección, al señalar que la alianza construida en 2023 permitió “romper estructuras tradicionales” y consolidar un nuevo espacio de poder. En ese sentido, afirmó que su participación fue decisiva para ampliar la base de apoyo del oficialismo y que ese capital político será parte de su plataforma futura.

Las declaraciones se producen en un contexto de reacomodamientos internos, donde distintos sectores del oficialismo buscan posicionarse de cara a la etapa que se inicia.

La figura de Bullrich, con fuerte presencia mediática y un perfil confrontativo, genera adhesiones y resistencias dentro del propio espacio, especialmente entre quienes consideran que su ambición presidencial podría tensar la convivencia política.

Mientras tanto, Milei continúa definiendo los lineamientos de su segundo mandato y reorganizando el gabinete, un proceso que podría influir en el peso específico de cada actor dentro del oficialismo.

En ese escenario, la afirmación de Bullrich aparece como un movimiento calculado para dejar claro que su proyecto político no está subordinado a la dinámica interna y que su aspiración presidencial sigue firme.