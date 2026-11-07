Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada que marca tendencia con vestidos transparentes y looks de lujo

Valentina Barbier, la hija mayor de Juliana Awada, comienza a ganar protagonismo en el mundo de la moda argentina. Aunque durante años mantuvo un perfil reservado y conserva sus redes sociales privadas, sus últimas apariciones en eventos exclusivos de Buenos Aires despertaron interés por sus elecciones de vestuario.

La joven, fruto de la relación de Juliana Awada con el empresario belga Bruno Barbier, demuestra que comparte con su madre el gusto por los diseños sofisticados, las transparencias y las prendas de lujo. Según publicó TN, sus recientes looks reflejan una estética que combina elegancia clásica con detalles modernos y audaces.

Valentina Barbier sorprendió con un vestido transparente de encaje negro

Una de sus apariciones más comentadas fue durante un evento de fragancias en Édition Privée, donde eligió un naked dress, la tendencia de los vestidos transparentes que también suele lucir Juliana Awada.

Valentina apostó por un vestido negro de encaje floral translúcido, con breteles finos, escote con terminaciones festoneadas y una silueta amplia de líneas rectas.

El diseño incorporaba pequeños apliques plateados y dejaba a la vista un conjunto de lencería negra, compuesto por corpiño y culotte.

Para completar el estilismo, sumó un abrigo largo de cuero negro, botas altas terminadas en punta y una minicartera Bottega Veneta, confeccionada con tiras de cuero anudadas.

El maquillaje acompañó la propuesta con una estética natural: cabello suelto con ondas, pestañas definidas y labios nude. De esta manera, el vestido se convirtió en el protagonista del conjunto.

Brillos y elegancia: el look de Valentina Barbier en la gala de Valeria Mazza

La hija de Juliana Awada también asistió a la gala solidaria organizada por Valeria Mazza a beneficio del Hospital Austral, donde volvió a destacarse por su elección de vestuario.

En esta oportunidad, dejó de lado las transparencias negras y eligió un vestido plateado, ajustado al cuerpo, sin mangas y completamente cubierto de brillos.

El diseño mostró una faceta más clásica y glamorosa de su estilo, ideal para una celebración nocturna.

Durante el evento, Valentina posó junto a Taína y Benicio Gravier, los hijos menores de Valeria Mazza y Alejandro Gravier.

Juliana Awada y Valentina Barbier: dos generaciones que comparten el gusto por la moda

Las similitudes entre madre e hija también quedaron en evidencia durante el cumpleaños de 15 de Antonia Macri.

Para esa celebración, Juliana Awada eligió un vestido negro diseñado por Javier Saiach, con escote bote, estructura geométrica y un bustier confeccionado artesanalmente.

La pieza combinaba encaje francés Solstiss, delicados calados y aplicaciones de flores y hojas en relieve, además de terminaciones realizadas con hilo de seda.

Valentina, por su parte, apostó por un vestido color bronce con brillos estilo escamas, escote buche pronunciado, silueta ajustada y un tajo.

El diseño también incorporaba transparencias que dejaban ver la lencería negra, una elección que reforzó las coincidencias entre los estilos de ambas.

Quién es Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada que gana protagonismo

Valentina es la hija mayor de Juliana Awada y del empresario belga Bruno Barbier. Es hermana de Antonia Macri y forma parte de una familia reconocida tanto por su presencia pública como por su vinculación con el mundo de la moda.

Durante 2026, la joven completó sus estudios universitarios en IE University, en España, un acontecimiento que compartió con su familia.

Aunque mantiene un perfil discreto, sus apariciones en eventos sociales y de moda son cada vez más frecuentes.

Con vestidos de encaje, transparencias, brillos y accesorios de lujo, Valentina Barbier construye una identidad propia, en la que conviven la elegancia característica de Juliana Awada y una interpretación más juvenil de las tendencias actuales.