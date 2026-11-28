La planta depuradora de Bariloche, que administra la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), se autoabastecerá en un tercio de su consumo con la generación de energía solar, según definió la entidad ante la alta demanda de electricidad que genera la operatoria del sistema.

La próxima semana comenzará la instalación de paneles solares en el pedio de la planta depuradora ubicado en la zona este de la ciudad, a pocos metros del lago Nahuel Huapi, según confirmó el presidente de la CEB, Alejandro Pozas.

El ejecutivo precisó a RÍO NEGRO que “la planta depuradora es uno de los ocho grandes consumidores de electricidad de Bariloche, con un consumo promedio de 1,2 megavatios (MW)”.

Los paneles que se instalarán generarán alrededor de 430 KW, lo que permitirá abastecer un tercio de la demanda eléctrica que requiere la puesta en funcionamiento de la planta depuradora.

Pozas indicó que ya fueron instaladas las estructuras que servirán de soporte de los paneles y estimó que la generación de energía fotovoltaica es entre 4 y 5 dólares más barata que el sistema tradicional que proviene de la generación de Alicurá, por el cual se paga también gasto de transporte de la electricidad.

La planta depuradora está entre las grandes consumidoras de electricidad de Bariloche, junto al aeropuerto internacional e Invap, entre otros clientes de la CEB.

Impulsan un parque solar en el Pitba

En paralelo, la CEB impulsa la creación de un parque de energía solar en el predio del Parque Productivo y Tecnológico de Bariloche (Pitba), junto a la Circunvalación, donde prevé avanzar en una superficie total de 16 hectáreas, aunque resta concluir el acuerdo con el consorcio.

El parque solar que proyecta la CEB desde hace tiempo pretende generar 12 megavatios de potencia para inyectar a la red, no solo para ofrecer energía dentro del Pitba sino también hacia afuera.