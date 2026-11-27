El intendente de Bariloche, Walter Cortés, descartó problemas financieros en el municipio y explicó por qué tomó la decisión de desdoblar el pago de la segunda cuota del aguinaldo correspondiente al último semestre del año.

“La Municipalidad marcha bien, no tiene problemas financieros”, afirmó en un mensaje que difundió la comuna con el jefe comunal sentado en su despacho del Centro Cívico.

Cortés ratificó que pagará los salarios correspondientes al mes de noviembre en término y que cumplirá con los compromisos asumidos: “Todo lo que hemos prometido lo estamos haciendo”.

Según explicó el aguinaldo implica un “pequeño cuello de botella” por la erogación extra que implica, por eso dividirá la cancelación abonando una primera mitad el 23 de diciembre, antes de Navidad, y el saldo restante el 12 de enero.

La masa salarial de Bariloche ascendió en octubre a 5.141 millones de pesos (unos 3,43 millones de dólares) para cubrir una plantilla de 2.082 empleados (incluyendo planta política), por lo que el aguinaldo significa una erogación superior a los 2.500 millones de pesos (1,7 millones de dólares).

“Financieramente nos trae problemas para el abastecimiento de gasoil y todas estas cuestiones diarias”, argumentó el intendente quien aseguró que el municipio no acudirá a un préstamo bancario por esta situación para evitar el pago de intereses y tasas posteriores.

Cortés aprovechó el mensaje para ratificar el rumbo municipal en materia de obra pública y aseguró que todo lo planificado para este año se concluirá: “Las vamos a entregar al pueblo, no vamos a parar un día las obras”, afirmó y arengó: “Confiá que lo vamos a hacer así”.