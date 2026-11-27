Bariloche recibe en promedio un 20% de turismo del exterior, entre países limítrofes y resto del mundo. Archivo

La exención de Ingresos Brutos para el turismo extranjero anunciada meses atrás por el Gobierno provincial no fue incluida en el paquete fiscal 2027 que Río Negro elevó a la Legislatura y ayer se aprobó por mayoría.

No hubo explicaciones oficiales respecto de esta falta de inclusión de un anuncio que en el invierno hizo el gobernador Alberto Weretilneck en Bariloche, cuando remarcó que Río Negro sería la primera provincia en tener este “incentivo” para alentar el turismo internacional, una medida que impactaría mayormente en Bariloche donde un promedio del 20% de los visitantes provienen del exterior.

El anuncio oficial preveía que esta quita de Ingresos Brutos se aplique en la hotelería y equivale al 4% de la tarifa. Ese monto sumado al 21% de descuento de IVA que otorga Nación a los extranjeros, llevaría la quita por alojamiento al 25% para los foráneos.

Tras el anuncio, celebrado por el sector hotelero, el gobernador dijo que sería incluído en el paquete fiscal para su entrada en vigencia en 2027. Esta semana cuando se comenzó a tratar en el plenario de comisiones la reforma tributaria se advirtió el faltante.

Legisladores opositores recordaron el anuncio de exención

La legisladora barilochense María Laura Frei (PRO), autora de un proyecto de exención, preguntó en comisión al titular de la Agencia de Recaudación Provincia, Alejandro Palmieri, quien respondió solo poder hablar de lo que efectivamente estaba plasmado en el proyecto.

En la sesión de ayer otro barilochense, Daniel Sanguinetti, también apuntó a ese tema al recordar el anuncio oficial: “Lamento en el paquete fiscal no haberlo podido encontrar”, deslizó en su intervención y señaló que “se dice hasta el hartazgo que el turismo es la fuente más importante de Bariloche y en esto había muchas expectativas, en un contexto complejo ponernos más competitivos”.

La aplicación de la exención significaría resignar unos 2 millones de dólares anuales, según estimaciones que había realizado el sector privado meses atrás.

Para su implementación se debería replicar la metodología que utiliza el ARCA, que cuenta con una “factura T” especial para los servicios de alojamiento a turistas extranjeros porque se considera una “exportación de servicios” y es aplicable solo por medios de pagos bancarizados. También desde el Gobierno evaluarían algún tipo de compensación para no afectar los fondos que se destinan a la Agencia de Turismo de Río Negro, que recibe el 45% de Ingresos Brutos del turismo.