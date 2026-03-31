La CEB envió una comitiva a China con el plan de modernizar servicios

Alejandro Pozas, presidente de la CEB encabezó la delegación de la institución en China. Foto: Gentileza

Una delegación de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), encabezada por el presidente Alejandro Pozas, participó en una misión técnica e institucional a la República Popular China con el objetivo puesto en modernizar los servicios públicos e incorporar innovación tecnológica.

La misión barilochense participó del programa “Atlas Smart Cities”, impulsado por la Fundación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (Fundalat) y además del presidente de la entidad asistieron el gerente general Horacio Fernández y el responsable del área de Controller y Compliance, Federico Lutz.

La delegación de la CEB estuvo en Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Hangzhou y Beijing, donde mantuvieron distintas reuniones con organismos gubernamentales, empresas estatales y referentes del sector tecnológico; entre ellas con desarrolladores que ofrecen inversiones y el financiamiento de obras, según destacó la CEB.

Tres referentes de la CEB participaron de la misión en China. Foto: Gentileza

“Los encuentros abordaron modelos de Ciudades Inteligentes, planificación estratégica, transición energética y digitalización de servicios. En el plano técnico, se analizaron soluciones vinculadas a redes eléctricas inteligentes, medición avanzada, almacenamiento energético, integración de energías renovables, sistemas de monitoreo en tiempo real y soluciones para el tratamiento de efluentes cloacales y provisión de agua”, puntualizó la entidad que este martes dio a conocer los resultados de esa experiencia en el exterior.

“Estas experiencias nos permiten salir de la lógica de lo urgente y avanzar en una planificación estratégica real”, señaló Pozas.

El presidente de la CEB remarcó además que “el futuro de los servicios públicos está directamente vinculado a la tecnología, la gestión de datos y la capacidad de planificación”, y subrayó la importancia de adaptar esas herramientas a la realidad local.

Se valoró además que la experiencia permitió tener una “mirada integral sobre la transformación de los servicios públicos, con eje en la planificación de largo plazo, la inversión en infraestructura, la digitalización y la articulación institucional”.