La CGT analiza un «paro a la francesa» y prepara un plan de lucha escalonado contra el Gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) avanza con un nuevo plan de lucha contra el Gobierno de Javier Milei. La conducción de la central obrera comenzó a discutir una serie de medidas de fuerza y una de las alternativas que gana adhesiones es el denominado «paro a la francesa», con huelgas escalonadas por actividad.

Según informó Ámbito, el triunvirato de la CGT se reunió con confederaciones de sindicatos del transporte, la industria, la alimentación y la energía, entre otros sectores. La semana próxima, la mesa chica de la central definirá qué acciones impulsará en todo el país.

La CGT define un plan de lucha y el «paro a la francesa» gana consenso

En un comunicado difundido tras el encuentro, la Confederación General del Trabajo sostuvo: «El contexto exige avanzar en la construcción de un plan de lucha sostenido, escalonado y con capacidad de involucrar al conjunto de organizaciones confederadas que combine firmeza, creatividad y construcción colectiva».

Durante la reunión, dirigentes sindicales cuestionaron el rumbo económico del Gobierno y advirtieron que las medidas oficiales «profundiza el debilitamiento del entramado industrial nacional, genera pérdida de empleo, caída del poder adquisitivo y un escenario de creciente incertidumbre para millones de trabajadores y trabajadoras».

Aunque las críticas fueron generalizadas, la CGT evitó anunciar medidas concretas. La conducción resolvió esperar la convocatoria del Consejo Directivo Nacional, el único órgano habilitado para aprobar un plan de lucha de alcance nacional.

La decisión también busca ordenar las diferencias internas dentro de la central sindical, atravesada por debates sobre la pérdida del poder adquisitivo, la negociación de convenios colectivos y el cierre de empresas en distintos sectores.

Cómo funcionaría el «paro a la francesa» que evalúa la CGT

Algunos gremios propusieron convocar a una huelga general, mientras que otros impulsaron un esquema de protestas escalonadas.

Dentro del triunvirato integrado por Jorge Sola, Christian Jerónimo y Octavio Argüello consideran difícil garantizar una nueva huelga general por la situación de sindicatos como la UTA y La Fraternidad, condicionados por conciliaciones obligatorias y posibles sanciones económicas.

La opción que reúne más apoyos consiste en replicar el denominado «paro a la francesa«. El esquema prevé paros alternados por actividad, con medidas en el transporte, el sector bancario, la educación y otros gremios para extender el conflicto durante varias semanas.

El Consejo Directivo Nacional será el encargado de resolver si ese esquema se convierte en el nuevo plan de lucha de la CGT y establecer el cronograma de las próximas medidas de fuerza.