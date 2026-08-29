La CGT explicó por qué abandonó el Consejo del Salario y advirtió que podría evaluar un paro

El cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo, cuestionó la modalidad virtual de la reunión del Consejo del Salario y explicó por qué los representantes sindicales decidieron retirarse del encuentro del viernes, luego de rechazar la propuesta empresaria para actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

La CGT explicó por qué se retiró del Consejo del Salario

Jerónimo sostuvo que las centrales sindicales habían solicitado con anticipación que la reunión fuera presencial. “No hay ninguna excusa para no juntarse presencialmente y verse la cara, y construir un debate y una discusión mucho más transparente”, afirmó en declaraciones a Radio con Vos, según detalló La Nación.

El dirigente consideró que mantener la virtualidad contribuye a “un show que quiere construir el Gobierno”, en el que, según planteó, “no se discute ni se debate nada” y se termina dejando en manos del Ejecutivo la definición del monto.

La CGT y las dos CTA habían planteado llevar el salario mínimo a $911.202 desde julio y alcanzar $993.300 en diciembre. Sin embargo, las cámaras empresarias ofrecieron un incremento de 1,8% para septiembre y de 1,7% entre octubre y abril del próximo año. Los gremios rechazaron la propuesta y denunciaron que el primer aumento representaba apenas unos $6.000.

Jerónimo aseguró que la contrapropuesta empresaria implicaba llevar el salario mínimo a $468.000 recién en abril de 2027. “Nosotros planteamos que no íbamos a convalidar esto y que nos retirábamos”, explicó.

Actualmente, el SMVM se ubica en $376.600, luego de haber sido fijado por decreto en noviembre de 2025. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno deberá establecer nuevamente el nuevo piso salarial por decreto.

El dirigente también rechazó las versiones sobre una eventual suba del mínimo a $1 millón y sostuvo que, para discutir salarios convencionales, el piso debería ubicarse en torno a los $1,56 millones, en referencia a la canasta básica.

De cara a los próximos días, Jerónimo anticipó que la CGT se reunirá la semana próxima para definir “los próximos pasos a seguir”. Consultado por un posible paro, respondió que “es una medida que nunca se descarta”, aunque remarcó que debe construirse con consenso y contundencia.

Con información de La Nación