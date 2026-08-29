Salario Mínimo Vital y Móvil: cuánto es hoy y por qué fracasó la negociación

El plenario del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil concluyó de manera abrupta este viernes sin que las partes pudieran alcanzar un consenso para la actualización del haber básico.

Ante la imposibilidad de acordar una cifra común, la pauta salarial de los próximos meses quedará sujeta a una resolución unilateral por parte del Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo.

Cómo fue el debate entre el oficialismo y los gremialistas

Durante el debate técnico, los gremios presentaron una postura unificada que exigía llevar el ingreso mínimo a $911.000 a partir de julio y alcanzar un piso de $993.000 hacia diciembre. La solicitud tomó como referencia el costo de la Canasta Básica Familiar, informada en $1.564.716, aunque desde la conducción sindical admitieron de antemano la resistencia del oficialismo para validar dicho monto.

La jornada remota expuso las marcadas diferencias que separan al sector sindical, al empresariado y a la administración central. La sesión técnica previa estuvo signada por el malestar de la Confederación General del Trabajo (CGT) y ambas vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), cuyos representantes optaron por retirarse de forma anticipada.

Por su parte, el sector empresarial representado por entidades como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y cámaras del rubro agropecuario, bancario y de la construcción presentó un esquema de recomposición escalonado.

La propuesta preveía un incremento del 1,8% en septiembre y ajustes del 1,7% mensual continuo hasta abril, alcanzando en esa fecha un piso salarial de $468.000.

La oferta patronal generó el rechazo inmediato de la cúpula sindical. Integrantes del trinomio conductor de la CGT catalogaron el porcentaje ofrecido como irrisorio e insuficiente para amortiguar el impacto del costo de vida actual, al tiempo que cuestionaron la modalidad virtual impuesta para llevar adelante las deliberaciones del plenario.

Tras el desacuerdo, el Gobierno establecería el monto mediante un acuerdo

En la actualidad, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se establece en $376.600 tras el último ajuste del 1,13% aplicado sobre los valores de julio. Dicho incremento se situó por debajo del índice inflacionario del período, que registró un 2,1%, profundizando la pauta de ajustes preestablecida a fines del año anterior cuando tampoco se había logrado la unanimidad de las partes.

La representación de los trabajadores reiteró el pedido de poner en funcionamiento las comisiones internas de Formación Profesional, Empleo y Productividad. El sector sostuvo la necesidad de activar dichos espacios para analizar de forma integral la situación laboral del país y la evolución del empleo formal.

Ante el escenario de desacuerdo, la reglamentación establece que la fijación de la referencia salarial recaiga en el Poder Ejecutivo. Este mecanismo decretado desde la Secretaría de Trabajo ya fue utilizado en la última actualización aprobada en noviembre, esquema que dio origen a la escala vigente. En paralelo, la cartera laboral promueve la incorporación de un haber mínimo garantizado en los convenios colectivos con piso de $1.070.000.

El trasfondo del conflicto evidencia una marcada retracción en los ingresos reales. Informes del Instituto Interdisciplinario de Economía Política señalan que el salario mínimo acumula trece meses consecutivos de pérdida de capacidad de compra, registrando una caída del 40,5% en términos reales desde noviembre de 2023 y situándose en valores históricamente reducidos.

Con información de Infobae.