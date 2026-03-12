Ciudad Judicial Cipolletti: tres empresas pujan con ofertas millonarias para finalizar la obra

Finalizar la Ciudad Judicial de Cipolletti es una de las obras prioritarias en 2026. Foto: archivo.

El Poder Judicial de Río Negro realizó la apertura de sobres de la licitación pública destinada a completar el tramo final del complejo judicial de Cipolletti, una obra clave para centralizar dependencias y mejorar la infraestructura del servicio de justicia en la ciudad. El complejo presenta un avance cercano al 70% y su culminación permitirá concentrar dependencias y consolidar sedes propias en la región.

El acto se desarrolló en la sede de la Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones en Viedma, con la participación de autoridades administrativas, técnicas y legales del organismo, junto a representantes de las empresas oferentes. El presupuesto oficial para esta etapa de la obra fijado para los trabajos supera los $12.200 millones.

Apertura de sobres. Foto: gentileza.

Las propuestas económicas presentadas quedaron formalmente incorporadas al proceso licitatorio y serán sometidas a un análisis integral para determinar cuál resulta más conveniente para el Estado provincial.

Qué empresas oferentes se presentaron y cómo sigue el proceso

Según consta en el acta de apertura, se registraron tres ofertas correspondientes a las firmas Riva S.A.L.I.C.F.A., Pose S.A. y la Empresa Constructora Roque Mocciola S.A., todas con la documentación técnica y financiera requerida para su evaluación.

Las ofertas presentadas superan en todos los casos el presupuesto oficial fijado en más de $12.200 millones. La oferta más elevada corresponde a la firma Riva S.A.L.I.C.F.A., que propuso ejecutar los trabajos por $15.103 millones. En tanto, Pose S.A. presentó una propuesta por más de $13.985 millones y la Empresa Constructora Roque Mocciola S.A. superó los $13.986 millones.

Los valores serán ahora analizados por la comisión evaluadora para determinar la conveniencia técnica y económica de cada alternativa.

Complejo judicial de Cipolletti: los detalles de la obra

El tramo licitado corresponde a la etapa final de la obra, orientada a completar las tareas necesarias para que el complejo pueda entrar en funcionamiento. En esta fase se concentran los trabajos de terminación que permitirán avanzar luego con la ocupación progresiva de las dependencias judiciales.

Nueva Sede Judicial de Cipolletti.

Entre las intervenciones previstas se incluyen revestimientos interiores y exteriores, pintura general, colocación de pisos y cielorrasos, además de la instalación de carpinterías y equipamiento básico en distintos sectores del edificio.

También se contemplan adecuaciones en los sistemas eléctricos, sanitarios y de climatización, junto con ajustes en circulaciones, accesos y espacios comunes. Estas obras complementarias buscan garantizar condiciones operativas y de seguridad para el uso cotidiano del complejo.