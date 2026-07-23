La confianza del consumidor cayó 4,8% en julio 2026: la marcada diferencia de la disminución por ingresos

Tras un bimestre de repuntes, el humor social y las expectativas económicas de las familias argentinas sufrieron un duro revés. De acuerdo con el último informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró en julio 2026 una caída del 4,8% respecto al mes anterior, ubicándose en 40,67%.

El relevamiento —realizado por Poliarquía Consultores en 40 grandes centros urbanos de todo el país entre el 2 y el 16 de julio— marca un punto de inflexión, ya que este retroceso quiebra las subas consecutivas de mayo (1,3%) y junio (6,4%).

Además, en la comparación interanual, el índice se desplomó un 12,3% frente a julio de 2025. Se trata de la disminución más marcada desde la crisis generada por la pandemia de Covid-19 en julio de 2020, cuando el indicador se había derrumbado un 13,6% bajo la administración de Alberto Fernández.

El poco impacto de la desinflación y el poder adquisitivo

Esta caída surge en un mes particular, dominado en lo social por la etapa del Mundial 2026, pero marcado en lo económico por una consolidación de la desinflación (iniciada en abril) y datos de actividad con movimientos de «serrucho».

Pese a la mayor estabilidad macroeconómica, la percepción generalizada es de un declive continuo en el poder de compra. La sociedad siente que aún se está muy lejos de alcanzar una mejora efectiva en la calidad de vida, especialmente en las posibilidades de acceder a un empleo asalariado registrado.

Uno de los datos más reveladores del informe de la UTDT es la marcada disparidad de la caída según el nivel de ingresos de los hogares (aproximado por el nivel educativo de los encuestados).

Ingresos Bajos: sufrieron un d errumbe mensual del 11,47% , ubicando su índice en 35,99 puntos (una caída interanual del 20,42% ).

sufrieron un d , ubicando su (una ). Ingresos Altos: apenas registraron una disminución del 1,45%, manteniendo un índice superior de 43,45 puntos (una baja interanual del 7,70%).

Esta creciente brecha explica el «mal humor en la calle». Para los sectores de menores recursos, la actualización mensual de las asignaciones familiares (ligadas a la inflación del mes previo) resulta insuficiente frente al costo de vida. En contraste, los sectores de mayores ingresos, aunque enfrentan mes a mes el aumento de tarifas de servicios públicos y combustibles, logran amortiguar el impacto con mayor resiliencia.

Cómo fue la variación por regiones

El pesimismo se sintió en todo el país, aunque con distinta intensidad. El informe de la UTDT señala disminuciones en todas las áreas geográficas relevadas.

Región Índice Variación Mensual Variación Interanual Interior 45,55 -1,68% -8,72% CABA 39,83 -6,24% -15,66% GBA 38,12 -6,35% -13,56%

Sebastián Auguste, director del CIF, destacó que el Gran Buenos Aires (GBA) exhibe la caída más profunda y mantiene el valor más bajo de todo el país, mientras que el Interior sigue sosteniendo el índice más elevado.

Esta radiografía va en línea con la heterogeneidad geográfica que vienen mostrando los indicadores oficiales de empleo y actividad desde el inicio de la actual gestión.

Las perspectivas personales, macroeconómicas y en adquisición de bienes durables

Al desglosar los componentes que conforman el ICC, se evidencia que las familias desconfían principalmente del rumbo general de la economía:

Situación Macroeconómica: fue el subíndice más castigado , con un desplome del 8,49% mensual.

fue el , con un desplome del 8,49% mensual. Situación Personal: cayó un 3,89% en el mes por la comparación en las condiciones de vida respecto de dos años antes.

cayó un 3,89% en el mes por la comparación en las condiciones de vida respecto de dos años antes. Bienes Durables e Inmuebles: mostró la menor retracción, con una leve caída del 0,48%, ubicándose en 35,33 puntos.

En cuanto al horizonte temporal, el pesimismo domina el largo plazo. Las Expectativas Futuras se deterioraron un 7,19% mensual (ubicándose en 47,14 puntos), mientras que las Condiciones Presentes descendieron un 1,24% (34,20 puntos).

El balance a 31 meses de la gestión de Javier Milei

Para ofrecer una perspectiva histórica, trazaron un balance del Índice de Confianza del Consumidor durante la presidencia de Javier Milei.

En contacto con Infobae, el director del CIF, Sebastián Auguste, recordó que el piso histórico de la actual administración se dio en enero de 2024 (tras las primeras medidas del gobierno), cuando el índice tocó los 35,60 puntos. Desde ese pozo hasta hoy, el indicador acumula una recuperación del 14,24%.

Sin embargo, la medición actual se encuentra un 14,16% por debajo del pico máximo de confianza alcanzado en enero de 2025 (47,38 puntos).

En los primeros 31 meses de mandato, el ICC general aumentó un 2,2%. Sin embargo, el comportamiento interno fue sumamente dispar:

Las expectativas de compra de bienes durables aumentaron un 99,3% (aunque partiendo de valores históricamente bajos).

(aunque partiendo de valores históricamente bajos). La percepción sobre la situación personal bajó un 5,4%.

La opinión sobre la economía general acumuló una caída del 21,5%.

Estos números sugieren que, a pesar de los logros que el Gobierno exhibe en materia de disminución de la inflación, recuperación de reservas del BCRA y apertura comercial, la percepción microeconómica en los hogares sigue siendo de extrema cautela y desgaste frente al ajuste de los ingresos.