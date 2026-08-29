La construcción de la terminal de Bariloche está en su etapa final

La provincia ultima los trabajos para finalizar las obras de la nueva Terminal de Ómnibus de Bariloche, que será la más grande de la provincia y demandará una inversión de unos 19.000 millones de pesos aportados por la administración de Alberto Weretilneck, luego que el gobierno Nacional dejara de enviar fondos para su concreción.

En los últimos días los ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; y de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; junto a la Secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda y a representantes de distintas entidades empresarias y turísticas de la zona realizaron una recorrida por las instalaciones ubicadas en el sector oeste de la ciudad.

También asistieron Martín Lago, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche; Silvia Luzzardi, presidenta de Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) Bariloche–Villa La Angostura; y Lucila Seeber, gerente de la filial; Elian Caramichos, Walter Chodaszewski y Claudio Cabaleiro, por la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche; y Pablo Molteni, en representación de la Asociación Civil de Hostels y Campings de Bariloche y Zona Andina.

El recorrido estuvo centrado en la futura integración de la infraestructura al movimiento diario de la ciudad, el ingreso y egreso de pasajeros, la conexión con los servicios turísticos, la circulación hacia El Bolsón y otros destinos del corredor de la Ruta 40, y las condiciones necesarias para quienes llegan a Bariloche por vía terrestre.

La ubicación de la nueva Terminal también se integra al crecimiento de Bariloche hacia el Este, un sector que concentra nuevos desarrollos urbanos, productivos y de servicios; como la presencia del Parque Productivo Tecnológico Industrial de Bariloche (PITBA) y la conexión con la Ruta 40, que forman parte de una transformación más amplia en la manera en que la ciudad distribuye sus actividades y se vincula con otros puntos de la provincia.

Terminal de Bariloche: «Una conexión regional»

«Esta Terminal tiene que ver con Bariloche, pero también con su conexión regional. Su ubicación permite otra vinculación con la Ruta 40, con El Bolsón y con todo el sur del país. Estamos hablando de una ciudad con un enorme movimiento turístico y económico, que necesita infraestructura acorde a esa realidad» indicó durante la recorrida el ministro Banacloy.

El funcionario destacó la participación del sector privado en esta instancia. «Estamos en los últimos detalles y era importante escuchar a quienes conocen todos los días cómo se mueve la ciudad, qué necesita el visitante y qué necesitan los prestadores. La Terminal tiene que ser cómoda, eficiente y responder a la dinámica que tiene Bariloche».

La nueva infraestructura permitirá reorganizar los servicios de larga distancia y mejorar la conexión entre Bariloche, El Bolsón y los distintos destinos que integran el corredor andino. Para la actividad turística representa un nuevo punto de llegada a uno de los principales destinos del país y, al mismo tiempo, una mejora para la circulación regional de residentes, trabajadores, visitantes y prestadores.

El intercambio permitió incorporar observaciones concretas antes de la puesta en funcionamiento y sumar la mirada de quienes forman parte de una actividad turística y económica que crece junto con Bariloche y se proyecta sobre toda la región.

Datos 24 dársenas cubiertas y 24 boleterías con todos los servicios tendrá la nueva terminal.