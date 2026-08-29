Quién es Francisco Stoessel, el hermano de Tini que quedó bajo la lupa

Francisco, hermano mayor de Tini Stoessel, quedó en el centro de la escena luego de que trascendieran presuntos conflictos económicos dentro de la familia. De 30 años, estudió Comunicación y en los últimos años construyó una fuerte presencia en redes sociales, además de incursionar en el modelaje, el mundo fitness, las relaciones públicas y el streaming.

El hermano de Tini, en el centro de la disputa

Según detalló La Nación, con cerca de un millón de seguidores en Instagram, Francisco trabajó con reconocidas marcas de lujo y durante un tiempo estuvo vinculado a un restaurante de la Costanera. También mantuvo una estrecha relación con Rodrigo De Paul, a quien conoció cuando el futbolista era pareja de su hermana. Según contó públicamente, con el tiempo ambos desarrollaron una amistad que continuó después de la separación.

Ahora, su nombre aparece vinculado a la disputa económica que atraviesa a los Stoessel. Según versiones difundidas en televisión, Tini habría solicitado una auditoría después de dejar la representación artística de su padre, Alejandro, quien manejó su carrera desde Violetta. El análisis habría generado dudas sobre la administración de sus ganancias y el patrimonio familiar.

En ese contexto, la periodista Paula Varela aseguró que algunos negocios estarían a nombre de Francisco y planteó interrogantes sobre el origen de esas inversiones. Entre ellos mencionó un boliche ubicado en Madrid y sostuvo que Tini habría cuestionado que determinadas propiedades o emprendimientos estuvieran registrados a nombre de terceros.

Además, Daniel Ambrosino afirmó que Francisco y Alejandro tendrían participación en el manejo de la transmisión de los shows internacionales de la cantante. Así, el hermano de Tini, hasta ahora conocido principalmente por su exposición en redes y su vínculo con figuras del espectáculo, quedó bajo la lupa por su presunto rol en los negocios familiares.

Con información de La Nación