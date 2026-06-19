Adrián Ravier, nuevo vocero, agradeció el apoyo de Javier Milei y anticipó cuándo entra en funciones

Adrián Ravier, diputado nacional y hoy designado vocero presidencial, realizó su primera declaración bajo su nuevo rótulo. Le agradeció al presidente Javier Milei y adelantó que la semana próxima estará en funciones.

Adrián Ravier anticipó su agenda tras ser designado vocero

A través de X, primero mencionó al jefe de Estado: “Mi agradecimiento al Presidente @JMilei por la confianza para otorgarme esta nueva función. Estaré asumiendo la semana próxima y trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina”.

En tanto, la cuenta Vocería presidencial justificó la designación y el cambio por Manuel Adorni, el jefe de Gabinete investigado por la Justicia por posible enriquecimiento ilícito.

“Su incorporación responde a la necesidad de contar con una voz especializada para comunicar con claridad y precisión los desafíos, avances y oportunidades de la nueva etapa económica que atraviesa la República Argentina”, resaltó.

El oficialismo se dedicó a resaltar qué agenda comunicará la vocería: “Estará enfocada especialmente en comunicar y explicar los principales hitos económicos de esta etapa de transformación, acompañando el proceso de crecimiento que ya comienza a reflejarse en los indicadores macroeconómicos”.

NA