La Carta Orgánica abre el debate en Bariloche: ONG y partidos afinan estrategias

El proceso de revisión de la Carta Orgánica Municipal de Bariloche comenzó a activar -tímidamente- a organizaciones y partidos políticos que comienzan a delinear sus estrategias internas de debate e instancias de análisis, a la espera de la definición de la fecha de elecciones convencionales que podrían concretarse en septiembre.

La Carta Orgánica debe ser revisada cada 20 años y a comienzos de año el intendente Walter Cortés anticipó que cumpliría con ese mandato este año para que el 2027 tenga aprobado el nuevo texto.

No es necesario una reforma completa del articulado, sino que se deben analizar qué puntos requieren cambios o actualizaciones, pero se avizora un debate más político especialmente asociado a modificaciones significativas en materia electoral y de representación si prosperan las premisas que Cortés advirtió como la reducción de la cantidad de bancas en el Concejo o la obligatoriedad de realizar dos referéndums anuales con temas de interés comunitario.

Sin fecha definida para las elecciones en las que se deben elegir a los 15 convencionales que tendrán la misión de llevar adelante la revisión, en la vía institucional el Concejo Deliberante avanza con la posibilidad de crear una comisión previa que oficie de una instancia de participación ciudadana.

La Universidad de Río Negro a través del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad (Cietes) es una de las instituciones que primerió con la realización de su ciclo de charlas “Gobernar lo que viene”.

“Decidimos organizar charlas para poner el tema en la opinión pública”, señaló Martín Civitaresi, referente del Cietes a Diario RÍO NEGRO.

La primera charla estuvo a cargo de Daniel Cravacuore, experto en gestión pública local, quien abordó la autonomía municipal como un eje central del debate y para fines de mes se organiza la segunda con el urbanista Roberto Monteverde.

El Cietes realizó una encuesta entre los asistentes del primer encuentro para delinear el perfil de los interesados, principalmente compuesto por técnicos y referentes de la ciudadanía organizada. Los ejes de interés que surgieron son la transparencia y el control institucional; la autonomía; la descentralización y participación; la modernización.

La organización no partidaria Conciencia también tiene en agenda iniciar con actividades principalmente enfocadas a brindar información respecto del proceso y de la Carta Orgánica vigente. “La ciudadanía debe tener información de la Carta Orgánica que tenemos hoy para pensar si es necesario modificar algo”, señaló Josefina González Elizondo, referente de la ONG, que destacó la calidad del texto vigente surgido en 2006 y que es posterior a la reforma constitucional provincial y nacional.

La Carta Orgánica de Bariloche está vigente desde 2007 y cada 20 años se debe revisar. Foto: Marcelo Martinez

También de manera anticipada la nueva fundación MAPA, que lidera el exintendente Gustavo Gennuso, en octubre pasado organizó una charla llamada “La ciudad que queremos” con el análisis de experiencias comparas con la disertación un experto santafesino.

En los partidos políticos hay movimientos incipientes. En el PUL piensan darle participación y lugar en la lista a vecinos comunes y focalizar el debate hacia algunos ejes ya planteados por el intendente como las modificaciones de mecanismos de control para hacer más ágil el ejercicio de gobernar, la reducción de bancas, la participación ciudadana mediante referéndums.

Sectores opositores y empresarios evalúan la opción de un frente común para frenar las propuestas del intendente que no consideran acertadas. No se sabe si irán en una misma lista o cada uno con su fuerza, pero con ejes en común para sumar voluntades a la hora de las decisiones en la Convención. Por lo pronto ya existieron al menos dos encuentros en los que estuvieron referentes de JSRN, UCR, PJ, Primero Río Negro y empresarios.

En JSRN la legisladora Marcela González Abdala tiene un equipo que diseña propuestas para poner en debate y llevar a la Convención como el balotaje, la ficha limpia, el rol de los órganos de control, la sostenibilidad y planificación urbana.

En el mismo partido, el sector de “La Casita”, que integran el legislador Carlos Valeri y la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, comenzarán con rondas con la militancia y posiblemente realizarán un sondeo para conocer los intereses de la ciudadanía.

En el PJ se arman reuniones internas y con sectores. La premisa es “discutir las líneas de la reforma” que no solo se aboque a la representación que impulsa el intendente, sino también en materia ambiental, la modernización del Estado, el cerro Catedral, el vertedero regional, entre otros puntos destacó la concejal Julieta Wallace.