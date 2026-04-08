Cierran filas para crear una comisión previa a la revisión de la Carta Orgánica de Bariloche

Los partidos políticos de Bariloche confluirían en un acuerdo para crear una comisión previa a la Convención. Archivo

Antes de que se defina la fecha de elecciones para elegir convencionales que revisen la Carta Orgánica Municipal de Bariloche -que sería en septiembre– todas las fuerzas políticas con representación en el Concejo, a excepción de Cambia Río Negro, cierran filas en crear una comisión participativa amplia para poner en discusión los temas que interesan a la ciudadanía.

El proyecto de crear un espacio de participación ciudadana para reforma de la Carta Orgánica previo a la Convención surgió en febrero con el impulso de cuatro concejales de los bloques opositores Incluyendo Bariloche, Nos Une y Primero Río Negro, quienes apuraron la propuesta que toma una experiencia de 2006 ante la instalación del debate por parte del intendente Walter Cortés.

En aquel momento parecían planes que no iban a confluir, pero esta semana el partido del intendente PUL anunció que acompañará la idea, si se aceptan algunas modificaciones, porque también cree valioso una instancia de apertura ciudadana.

El proyecto fue tratado tres veces en comisión de Gobierno y Legales y como primera medida los autores quitaron la palabra “vinculante” que tenía el texto original porque generaría cierta obligación a los futuros convencionales de tomar los temas que en el espacio de deliberación ciudadana surgirían. “Traía contradicciones”, admitió Julieta Wallace (Incluyendo) al presentar esta semana el texto reformulado.

Ese primer cambio generó el visto bueno del PUL y JSRN quienes anticiparon su acompañamiento con dos modificaciones que los autores anotaron para analizar si ceden ante esos pedidos: una tiene que ver con acortar los plazos de funcionamiento de la comisión, que en el proyecto fija seis meses con dos reuniones mensuales. La contrapropuesta que esbozó Juan Pablo Ferrari (JSRN) es llevarlo a tres meses y un encuentro semanal.

La segunda modificación planteada tiene que ver con la partida presupuestaria que financiará el funcionamiento de la comisión porque el texto original establece tomar los fondos aprobados en el Presupuesto 2026 en una partida específica del Concejo Deliberante para la reforma de la Carta Orgánica. Gerardo Del Río (PUL) ofreció que los costos corren por cuenta del Ejecutivo y no tocar esos recursos que a futuro servirán para la tarea de la Convención.

“Todo lo que sea espacio de participación, concientización, difusión es bueno, es saludable que se pueda llevar adelante”,celebró el presidente del cuerpo.

Wallace al defender el proyecto recordó que en 2006 el Ejecutivo y los concejales establecieron un “acuerdo institucional” para realizar una comisión previa que “funcionó bien”. “Buscamos que esta comisión se constituya como tal en el marco del Concejo, que en ese rol pueda recibir amplia participación ciudadana”, indicó la edil quien mencionó la posibilidad de convocar a cámaras empresariales, sindicatos, instituciones, organizaciones y asociaciones, incluso sin personería jurídica, iglesias, clubes, entre otros espacios.

La propuesta es que en la comisión participen los once concejales, los asesores legales del Ejecutivo y el Concejo, y dos representantes del Ejecutivo como miembros estables y se elabore un informe con todos los temas discutidos para presentar a los futuros convencionales aunque se aclaró que no les genera “obligación” de tomar el punteado de temas.

La concejal Samantha Echenique (Cambia Río Negro) puso objeciones: “La línea puede ser muy delgada entre confundir cual es la función que tiene que tener cada uno”, señaló en la última comisión de Gobierno y Legales donde apuntó que “no podemos dar instrucciones, ni siquiera en la forma de un informe porque no podemos nosotros definir qué temas ganarle la agenda a la Convención”.

Echenique consideró que desde cada espacio político se pueden generar esos ámbitos de discusión que proponen sus pares con el proyecto y puso en duda que la comisión realizada en 2006 haya funcionado bien como mencionó Wallace.

Los cuatro autores del proyecto, Wallace, Roxana Ferreyra, Leandro Costa Brutten y Facundo Blanco Villalba deben analizar si modifican los dos puntos pedidos por PUL y JSRN para poder avanzar la próxima semana en tener dictamen y sancionar la ordenanza para que la comisión comience a funcionar de inmediato.