Cipolletti: en Las Perlas y la Isla Jordán buscan ir por más integración

Casi 20 kilómetros separan a Balsa Las Perlas del centro de Cipolletti, si se elige el camino que cruza hasta esa margen sur del río Negro, por el puente que nace paradójicamente, en Neuquén capital. Con historia desde la década del ‘60, a partir de los intentos irregulares de urbanización de la empresa “Forestadora del Limay”, hoy cuenta con una Delegación municipal como alternativa para el intercambio con el Ejecutivo y la búsqueda de crecimiento organizado.

Establecida como paraje, llegó a ser comisión de fomento y no siempre perteneció al ejido de esta ciudad, pero hoy es el Municipio quien responde con el mantenimiento de calles y bombas para la provisión de agua, la recolección de residuos, entre otros servicios. Aún así, la regularización dominial es requisito, para avanzar con derechos fundamentales.

Foto: Matías Subat.

Foto: Matías Subat.

Desde esa realidad, el secretario de Gobierno Julio Dijkstra comentó que se gestiona la entrega de certificados de tenencias precaria, a partir de un relevamiento socioambiental y topográfico, para reconocer la permanencia de los vecinos y con esto dar lugar a la posibilidad de acceder a los servicios en los hogares.

También se planificaba con Aguas Rionegrinas la mejora en el sistema de abastecimiento, para evitar los recurrentes problemas de presión.

Camino a la Isla

En la Isla Jordán viven en forma estable unas 250 familias – Foto: Flor Salto.

Algo similar se trabaja en las necesidades habitacionales de la Isla Jordán, más allá de los espacios recreativos que allí se multiplicaron y que son quizás los más difundidos: es el hogar de más de 250 familias, en forma estable.

Por eso, junto al Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se llevó adelante la reconstrucción del puente de acceso. Con una inversión provincial de 12 millones de pesos, se buscó mejorar la infraestructura y garantizar la circulación segura de residentes y visitantes. La tarea municipal en esa zona incluirá a su vez, la regularización eléctrica y dominial.