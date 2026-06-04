La oposición de Bariloche quiere la elección de convencionales en marzo de 2027

La fecha de la elección para elegir a los convencionales que revisarán la Carta Orgánica Municipal será discutida en Bariloche porque a instancias del concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo) un sector de la oposición propuso ahora que el comicio se realice el 7 de marzo de 2027, seis meses después de la iniciativa que tiene respaldo oficialista.

El dilema de la fecha era una posibilidad, así como también la cantidad de votos necesarios para aprobar el llamado a elecciones, pero por ahora ninguno de los dos proyectos, ni el de Samantha Echenique (Cambia Río Negro) que propuso el comicio para el 20 de septiembre de este año ni el de la oposición, tomó estado parlamentario.

El Concejo de Bariloche con once miembros tiene la mayor fragmentación de los últimos años con ocho bloques legislativos, la mayoría unipersonales, y ninguno con mayoría especial, por lo que el PUL, el partido del intendente requiere de aliados para sacar sus propuestas. En la oposición tres bloques de cuatro ediles tienen una coincidencia puntual y muchas veces hacen primar ese número de votos que obstruye la mayoría especial requerida en muchas ordenanzas.

Diferencias de criterios y los puntos que coinciden entre los dos proyectos

La semana pasada la edil aliada a la gestión del intendente Walter Cortés impulsó el proyecto para convocar a la convención este año, atento a que –según ese criterio- en enero de 2027 debe estar vigente la Carta Orgánica con sus reformas, luego de la actualización que se ordena cada 20 años.

Costa Brutten ya había anticipado una diferencia en el criterio y lo plasmó en el nuevo proyecto que ingresó esta semana al cuerpo, entendiendo que a partir de enero de 2027 se cumplen los 20 años de la Carta Orgánica y se debe iniciar la revisión desde ese momento.

El opositor promueve otras diferencias en su proyecto y es que otorga un plazo de 180 días a la Convención para trabajar y tener el texto definitivo (el primer proyecto indica 60 días) y aclara que si en la elección no se supera el 50% de participación, se deberá convocar a una nueva elección en un plazo no mayor a dos meses.

En ambos proyectos los convencionales titulares serán 15 y tendrán puntos para contratar sus asesores, equivalente al 50% de su remuneración, y el cuerpo estará presidido por el primer candidato de la lista más votada.

En el oficialismo, que quiere que la elección se realice este año, entienden que deben estar con suficiente anticipación las nuevas reglas que defina la Carta Orgánica para las próximas elecciones municipales de septiembre de 2027, por ejemplo la cantidad de concejales que se deberán elegir y la representación de cada uno, dos de los temas que desde distintos sectores anticipan proyectos para cambiar, con alguna idea de reducir las bancas y otras de elegir representantes por delegaciones municipales

Otro argumento del oficialismo es distanciar la elección de cualquier otro comicio, sobretodo teniendo en cuenta la posibilidad de que Río Negro pueda anticipar sus elecciones provinciales en el primer cuatrimestre del próximo año como ocurrió en 2019 y 2023.

Debe comenzar la comisión participativa

Mientras la discusión de la fecha volverá a encender el debate cuando tomen estado parlamentario los proyectos, el Concejo Municipal a nivel institucional debe comenzar a trabajar en la comisión participativa que se creó por ordenanza, a instancias de la oposición, y que quedó promulgada la semana pasada luego de que el intendente Cortés dejó sin efecto el veto a esa norma.

El objetivo de la comisión especial es habilitar un espacio de participación donde serán convocadas entidades empresariales, organizaciones sociales, sindicatos, permitiendo la participación de organizaciones con o sin personería jurídica.

Ese espacio estará integrado por la totalidad de los concejales, dos representantes del Poder Ejecutivo y los asesores letrados del Ejecutivo y del Deliberante; deberá reunirse durante un plazo de tres meses y cuatro encuentros al mes.

Los temas abordados y propuestas que surjan de esa comisión luego serán presentados a los convencionales electos como puntapié inicial para su trabajo, aunque no es una imposición sino que será voluntario tomar los temas.

El Concejo Municipal, en tanto, comenzó esta semana con la difusión de la revisión de la Carta Orgánica que se viene a través del área de Comunicación Institucional, con la idea de llegar a toda la comunidad con información clara respecto de “qué es la Carta Orgánica, su contenido, qué es lo que se actualiza este año, quienes harán el trabajo y qué se debe votar cuando se defina la fecha”.