Previo a la exposición de Manuel Adorni: revelan las preguntas que respondió sobre su patrimonio, sus viajes y Grandio

Adorni adquirió un departamento en Caballito sin desprenderse del que ya tenía en Parque Chacabuco.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió por escrito 2.151 preguntas de los bloques parlamentarios antes de ir a la Cámara de Diputados para presentar su informe de gestión. Entre el volumen de respuestas, cuatro concentraron el núcleo de los cuestionamientos que la oposición hizo sobre el viaje a Punta del Este, su patrimonio, los gastos de las comitivas presidenciales y los contratos del periodista Marcelo Grandio con la Televisión Pública.

Las cuatro preguntas que respondió Manuel Adorni

La pregunta N°559 refirió al viaje a Punta del Este y el registro ante la Oficina Anticorrupción. En este se solicitaba saber si el viaje fue declarado en el Registro de Viajes Financiados por Terceros y el Gobierno respondió que no existe una obligación de registrarlo.

Se argumenta que el Decreto 1179/2016 limita ese registro a traslados financiados por terceros «para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales». Asimismo la respuesta agrega que Manuel Adorni presentó su declaración jurada patrimonial integral y que la Oficina Anticorrupción (OA) informó «la inexistencia de conflictos de interés en el caso».

Respecto a las consultas de quién pagó, por qué lo hizo y qué relación une a esas personas con la administración pública. Se indica que la Justicia federal avanza en ese terreno.

En este sentido señalan que el juez, Ariel Lijo, y el fiscal, Gerardo Pollictia, investigan el viaje bajo la figura de dádivas. Según declaró ante el juzgado Vanesa Tossi, gerenta comerial de Jag Executive Aviation, fue Grandio quien pagó los pasajes y quien indicó expresamente que «la familia invitada» era la del jefe de Gabinete.

En tanto Manuel Adorni también respondió a la pregunta N° 1780 que pedía el detalle de la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y su cónyuge desde que inició en la función pública. También se pidió explicación de si existieron acompañantes en viajes oficiales cuyos roles no estuvieran justificados dentro del Estado.

La respuesta de Adorni remite a la declaración jurada disponible en el portal datos.gob.ar y señala que los bienes de la cónyuge están en el Anexo Reservado del Formulario 1246, de carácter confidencial, y deriva la pregunta sobre erogaciones de comitiva a la Pregunta N° 1997.

La declaración jurada pública del jefe de ministros corresponde al periodo 2024 y en ella figuran: un departamento en Parque Chacabuco -del que es cotitular con su esposa al 50%- y otro en La Plata, recibido como donación familiar. En tanto no aparecen en ese documento el departamento de la calle Miró al 500, en Caballito, escriturado el 18 de noviembre de 2025 por USD 230.000, ni la casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, inscripta a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, a fines de 2024. El plazo para presentar la declaración de 2025 vence el próximo 31 de julio.

En la conferencia de prensa del 25 de marzo, Adorni dijo: «Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado«.

La tercer pregunta fue la N° 1655 que solicitaba la lista de programas que Marcelo Grandio tuvo en la TV Pública en 2025 y los contratos correspondientes. La respuesta del Gobierno fue contundente: «El Sr. Marcelo Grandío no fue contratado por RTA S.A.U.», una afirmación que llega con respaldo en información suministrada por la propia empresa y puesta a disposición de la Justicia.

En tanto la cuarta pregunta referida a la situación que envuelve a Manuel Adorni fue la N° 1997 en la que se pide el listado completo de viajes internacionales del Presidente y del jefe de Gabinete, con fechas, destinos, costos y composición de las comitivas.

En la respuesta se detalla trece viajes de Javier Milei entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, con montos en pesos para cada uno. El gasto total, según lo revelado, supera los $425 millones de pesos.

El viaje más costoso sería el realizado a Nueva York para la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2025, con un gasto de $115.704.550. Le sigue la gira por Miami, Nueva York y Santiago de Chile de marzo de 2026, que insumió $85.677.704,47, y también la participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 2026, por $73.179.186,07.

El tramo de Miami y Nueva York es el que concentra uno de los señalamientos de la oposición. La respuesta oficial consigna que Angeletti viajó en carácter de «invitada» en la comitiva presidencial, pero el informe no desagrega cuánto de los $85 millones de ese trayecto correspondió al alojamiento y traslado de la esposa del jefe de Gabinete.

Sobre los viajes de Adorni, la respuesta agrega que «el Estado Nacional no guarda registro respecto del destino, fechas exactas, duración y carácter del viaje de vuelos personales llevados a cabo por sus funcionarios«.

Con información de Infobae









