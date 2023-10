La gestión de Arabela Carreras, entre despedidas y mensajes, en la entrega de patrulleros

Ayer, el gobierno provincial cumplió con la entrega de 40 vehículos a su Policía, llegando a los 103 patrulleros en los cuatro años de la gestión de Arabela Carreras. Anteriormente, se incorporaron 46 camionetas y 15 automóviles, en el último año y medio.

La actual administración destaca la inclusión de un centenar de unidades, pues aparta el período de la pandemia y reduce su lapso gubernamental a los dos últimos años. Así arriesga, además, que esa cantidad supera la adquisición de gobiernos anteriores.

En realidad, el acto de la víspera contuvo nuevamente mensajes al gobernador electo, Alberto Weretilneck. Ocurre que el aún senador es crítico con la política de Seguridad y expone permanentemente las falencias del equipamiento policial, sin ahorrar cuestionamientos al manejo de la fuerza.

Ya en agosto, el gobierno le respondió con una solicitada para destacar la “fuerte inversión” y, entre otros puntos, se consignaba la inclusión de 103 nuevos patrulleros, contabilizando -anticipadamente- los 40 automóviles que ayer se distribuyeron entre distintas dependencias.

La ceremonia fue encabezada por la gobernadora Carreras, acompañada por la ministra de Seguridad, Betiana Minor y el jefe de la Policía, Osvaldo Telleria. Cada uno aprovechó para su repaso y su despedida, algunos con indirectas respuestas a los reproches del futuro gobernador.

Por caso, en diálogo con la prensa, Carreras adelantó que desde la semana próxima se distribuirán “uniformes”, que se “vuelven a entregar después de 11 años”. La solicitada de agosto informaba de esa compra por 880 millones, que prevé 11.200 camisas, entre celestes y grises, 11.900 bombachones, 11.900 borceguíes y vestimentas para empleados administrativos.

La gobernadora Carreras en rueda de prensa tras el acto. Foto: Pablo Leguizamon

Aquella referencia temporal de la mandataria no fue casual, pues ubica la suspensión en el gobierno de Weretilneck, quien anticipa que, entre sus primeras medidas, regresará “la provisión de los uniformes” porque “el incentivo -afirma- que se le paga no alcanza para una camisa”.

Así lo reiteró en declaraciones en Jacobacci. No fueron sus únicos dichos sobre los uniformados.

“La policía tiene varios problemas, empezando por desmotivacion. Habrá una política salarial distinta y una fuerte inversión de equipamiento porque hay innumerables comisarías y destacamentos que no tienen patrulleros, motos ni bicicletas. (Los policías) Van a los lugares con sus vehículos particulares, no lo voy a ocultar”, agregó.

Por su parte, en Viedma, Carreras destacó ayer que “después de dos años de pandemia”, se comenzó con “distintas entregas, con casi 100 vehículos entre camionetas y autos, y alrededor de 100 motos, que permiten reforzar la seguridad en zonas rurales, equipamiento de tecnología, drones, alcoholímetros compartiendo el esfuerzo con Nación y parte también del equipo provincial”.

Anteriormente, en el acto, Minor destacó que “no ha sido fácil la compra de equipamiento; hay muchas dificultades que debimos sortear en el marco de la situación económica” y, entre otras referencias, remarcó del aumento de los Fondos permanetes para las unidades y que están destinados a la reparación de patrulleros, pasando de los 150 mil pesos a los 500 mil pesos y, además, estimó que las erogaciones promedios mensuales están en el 1,5 millón.

El destino de los vehículos entregados a la Policía de Río Negro

Los vehículos entregados son Fiat Cronos 1.3 y la compra significó una inversión de 358 millones mientras que las motos requirieron otros 124 millones.

A Cipolletti se le asignaron seis patrulleros, a Viedma y Roca fueron destinados cinco mientras que cuatro fueron para Bariloche.

Los patrulleros que fueron entregados a las distintas unidades policiales de la Provincia. Foto: Pablo Leguizamon

Tres recibieron las comisarías de Regina y Cinco Saltos, y dos fueron reservados para Allen.

Un vehículo fueron destinados a las unidades de 12 localidades: San Antonio, Las Grutas, Sierra Grande, Conesa, Cervantes, El Bolsón, Choele Choel, Río Colorado, Luis Beltrán, Fernández Oro, Catriel, y Villa Manzano.

Por su parte, 29 motos fueron repartidas de la siguiente forma: seis para Bariloche, cinco para Viedma, cuatro para San Antonio, tres para Cinco Saltos, dos para Roca, Regina, Río Colorado y Los Menucos, completando con una unidad para Allen, Choele Choel, y Cipolletti.

Además de miembros del gabinete y oficiales superiores, asistieron diferentes jefes comunales que llegaron para la recepción de vehículos para sus localidades. Participaron así los intendentes de San Antonio, Adrián Casadei; de Choele Choel, Diego Ramello; de Río Colorado, Gustavo San Román; de Cipolletti, Claudio Di Tella; de Fernández Oro, Mariano Lavin, y la jefa comunal de Catriel, Viviana Germanier.