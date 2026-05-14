La esperada obra de gas para vecinos de Labraña ya tiene un 80% de ejecución en Cipolletti

Luego de más de 50 años de espera, los vecinos finalmente tendrán gas natural en sus domicilios. Foto: Municipalidad de Cipolletti

La obra de ampliación de la red de gas natural en el barrio Labraña de Cipolletti ya alcanzó un 80% de ejecución y se encuentra en su etapa final, según informó el municipio. El proyecto es llevado adelante por el Gobierno de Río Negro junto al Ejecutivo local y beneficiará a más de 140 familias que esperaban el servicio hace 50 años.

De acuerdo con la Secretaría de Obras públicas, ya fueron colocados 100 de los 135 nichos previstos y se comenzó con la instalación de la cañería.

La ampliación de la red se realizará con empalme a la red que ya existe sobre calle Estado de Israel, continuará por calle Raúl Labraña Oeste y abarcará la distribución interna del barrio junto con las conexiones domiciliarias correspondientes.

Según se detalló oficialmente, la cañería tendrá una extensión aproximada de 2.825 metros lineales y será instalada con caños de polietileno, de acuerdo con el proyectó que elaboró Camuzzi.

Durante una recorrida realizada por el barrio, el intendente Rodrigo Buteler destacó que la obra «está a muy pocas semanas de terminarse» y remarcó que forma parte de los trabajos de infraestructura que se realizan en distintos barrios de la ciudad, como por ejemplo la red de gas de Puente 83.

Desde el gobierno local destacaron que los trabajos se realizan bajo las Normas Argentinas de Gas y las disposiciones del Ente Nacional Regulador de Gas (Energas), con la inspección de Camuzzi Gas del Sur y el municipio de Cipolletti.