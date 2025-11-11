La hoja del Gobierno de Javier Milei para las sesiones extraordinarias: primero el Presupuesto 2026 y en febrero las reformas

Martín Menem, quien comandará desde Diputados el debate de los temas que impulsará el oficialismo. Foto: Gentileza Cámara de Diputados de la Nación.

El Gobierno de Javier Milei aún no formalizó el llamado a sesiones extraordinarias. Desde el Ejecutivo nacional se prepara ya la hoja de ruta de los temas que se buscará tratar en el Congreso, luego del 10 de diciembre, con la asunción de los nuevos legisladores. Desde Casa Rosada buscarán lograr en diciembre la sanción del Presupuesto 2026.

Sesiones extraordinarias para debatir el Presupuesto 2026

Las intenciones del Gobierno es convocar a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre. Según manifestaron fuentes oficiales a Infobae.

Además de la ley macro sobre ingresos y gastos del ejercicio 2026, el medio de Buenos Aires señaló que una posibilidad es que también se debata el proyecto de presunción de inocencia fiscal.

«Insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal. Para eso mismo, buscamos crear un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias. Se acabó esa absurda idea de que el Estado considera a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva», dijo Javier Milei en septiembre cuando presentó por cadena nacional el Presupuesto 2026.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha manifestado que una intención es mantener las sesiones en enero. Pero el tratamiento de la segunda tanda de proyectos impulsados por el oficialismo podría darse durante febrero.

Para el inicio de 2026, entre los temas centrales que aspirará el Gobierno nacional estarán las reformas tributaria, laboral y la previsional. La idea es seguir ese orden. Es uno de los puntos que desde el Ejecutivo nacional adelantaron cuando convocaron a gobernadores luego del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre.

El gobernador de Chubut uno de los que se reunió con Santilli y Adorni

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue uno de los mandatarios que se reunió con el ministro del Interior Diego Santilli y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. «Es necesaria una reforma en un país donde el 50% del empleo no está registrado, porque esto impacta no solo en la informalidad, sino también en uno de los sectores más vulnerables que es el de los jubilados, porque la caja se está desfinanciando», opinó , a la salida del encuentro. Aunque marcó que esperan «la redacción de la norma para poder analizarla».

Sobre el Presupuesto 2026, el mandatario chubutense dijo que es necesario que «el país cuente con un presupuesto, el cual buscamos que sea de carácter federal y que le quite el pie de encima a la producción y al trabajo». Sumó que hicieron «distintas propuestas, entre ellas la eliminación de algunas asignaciones específicas».

Tanto Santilli y Adorni tendrán un rol preponderante en la búsqueda de consensos con los mandatarios provinciales. Además de Torres, ya tuvieron encuentros con Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba).

Reforma del Código Penal, parte del temario para 2026

La reforma del Código Penal es otra iniciativa que se buscará avanzar. El Ejecutivo ya lo presentó en el Congreso. “Como parte de nuestro objetivo de hacer grande a la Argentina nuevamente, el orden es una precondición. Y por eso necesitamos tolerancia cero, porque el que las hace, las paga», sostuvo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al argumentar las modificaciones.

Otro iniciativa que podría sumarse al temario legislativo es modificar la reglamentación de la Ley de Glaciares con el objetivo de para ampliar las áreas de explotación. «Es necesario concluir con el decreto reglamentario de la Ley de Glaciares o una nueva ley que vaya al Congreso de la Nación, estableciendo que sean las provincias la autoridad de aplicación para determinar lo que es un glaciar”, reclamó el gobernador de San Juan.

Para ya avanzar en as estrategias, Patricia Bullrich por el Senado y Martín Menem en Diputados tuvieron un encuentro. Además, iniciaron los contactos con los aliados del espacio libertario. Desde Infobae dijeron que Menem se reunirá también con los futuros diputados por Provincias Unidas y por la Unión Cívica Radical (UCR).