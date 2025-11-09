Diego Santilli asumirá este martes como ministro del Interior: los gobernadores que ya recibió y su agenda

Diego Santilli jurará como nuevo ministro del Interior este martes a las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en una ceremonia que contará con la presencia de todo el Gabinete nacional.

Según informó TN, antes de asumir formalmente, Santilli comenzó a intensificar los contactos con gobernadores, en un intento por consolidar la relación entre el Gobierno nacional y las provincias.

Renuncia y reemplazos en Diputados

Tras confirmarse su designación, Santilli permaneció una semana más en su banca como diputado nacional, por temor a que su salida afectara la aprobación del dictamen del Presupuesto 2026. Finalmente, el martes pasado, el oficialismo logró obtener el dictamen de mayoría con apoyo del PRO y la UCR.

Su banca será ocupada temporalmente por Nelson Marino hasta el 10 de diciembre, y luego por Rubén Torres, un militante libertario de Ezeiza vinculado a Sebastián Pareja, titular de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

Encuentros con gobernadores

El viernes, Santilli recibió en Casa Rosada a los mandatarios Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En estas reuniones se abordaron temas clave de la agenda oficial: Presupuesto, reforma laboral, reforma tributaria y el nuevo Código Penal, que el Gobierno planea tratar en sesiones extraordinarias.

El período extraordinario del Congreso se desarrollará entre el 10 y el 31 de diciembre, aunque fuentes de Presidencia no descartan extenderlo a enero si es necesario.

Este lunes, Santilli continuará con reuniones con gobernadores, recibiendo por la mañana a Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan). El miércoles será el turno de Gustavo Sáenz (Salta).