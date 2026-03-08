La IA llega a los hospitales de Río Negro para organizar las guardias: pilotos en Cipolletti y Viedma

El Gobierno de Río Negro comenzará a probar una herramienta tecnológica basada en inteligencia artificial para mejorar la organización de la atención en los servicios de emergencias hospitalarias. El sistema busca asistir a los equipos de salud en la clasificación de pacientes y en la gestión de la demanda en momentos de alta concurrencia.

La experiencia piloto se realizará en los hospitales de Cipolletti y Viedma, donde se analizará el funcionamiento de la plataforma en situaciones reales de atención.

Una herramienta desarrollada con Google: los detalles de la IA

El desarrollo surge de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Modernización, el Ministerio de Salud, la empresa estatal ALTEC y la compañía tecnológica Google. La aplicación utiliza uno de los modelos más recientes de inteligencia artificial de la firma para procesar la información registrada durante el ingreso de los pacientes.

Según se informó, el sistema fue configurado a partir de los protocolos de emergencias definidos por el sistema sanitario provincial y también incorpora información vinculada a enfermedades frecuentes en la región.

La herramienta está pensada para intervenir desde el primer momento en que una persona llega al hospital. En esa instancia inicial, el personal administrativo registra en la plataforma una serie de respuestas a preguntas orientativas que permiten ordenar la demanda de atención.

Posteriormente el personal de enfermería accede al sistema para completar la evaluación clínica incorporando signos vitales y otros parámetros médicos que permiten determinar el nivel de prioridad en la atención.

Cómo funcionará el piloto en los hospitales de Río Negro

A partir de esa información, la plataforma genera una lista organizada de pacientes según la urgencia de cada caso. De todos modos, la decisión final sobre el orden de atención continúa bajo responsabilidad de los profesionales de salud que trabajan en la guardia.

Desde el Gobierno provincial indicaron que la aplicación no almacena datos personales identificatorios, con el objetivo de resguardar la privacidad de quienes utilizan el sistema.

El ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, señaló que la iniciativa forma parte de la estrategia de salud digital que impulsa la provincia. “Este es un ejemplo claro de los beneficios de la estrategia de salud digital, donde las decisiones clínicas continúan siendo validadas por profesionales de la salud y las herramientas informáticas nos asisten para hacerlo mejor”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Modernización, Milton Dumrauf, destacó que se trata de inteligencia artificial aplicada a la gestión de la demanda en los servicios de urgencia.

Durante esta etapa piloto se evaluará el desempeño de la herramienta en el funcionamiento cotidiano de los hospitales. Con esos resultados, el Gobierno provincial analizará la posibilidad de extender el sistema a otros establecimientos de Río Negro.