La intendenta electa de Catriel habló sobre el triunfo de Milei: «Todos votaron un cambio»

La victoria de Daniela Salzotto en las elecciones municipales del 16 de abril en Catriel sin dudas marcaron un giro en la política local. La intendenta electa habló sobre la derrota de Sergio Massa en el balotaje 2024, aseguró que la derrota no fue personal sino de un «proyecto que busca consolidar derechos».

La diputada peronista Daniela Salzotto triunfó en elecciones y se convertirá en la nueva intendenta de Catriel a partir del 10 de diciembre. La victoria puso fin a 12 años de hegemonía del partido vecinalista Movic, aliado de Juntos Somos Río Negro. En esta ocasión Salzotto dialogó con RÍO NEGRO sobre los resultados del balotaje 2024.

«La sensación es de derrota, pero no mía, sino de un proyecto de consolidación de derechos. Deberá ser hoy la reflexión, la rapidez, la estrategia, la convicción, la fuerza y la misma fortaleza de siempre resistir con inteligencia y sin perder el eje en la sensibilidad» manifestó Daniela Salzotto.

Además aseguró que «todos votaron un cambio. El 11 de diciembre comienza el cambio». El camino, según la intendenta electa, es reunir todos los sectores y trabajar en conjunto, «hay que fortalecer la localidad en sus matrices productivas, en la diversificación».

Sobre su futuro gobierno municipal Daniela Salzotto manifestó que deberá tomar grandes decisiones y «decir que no es parte del proceso».

Salzotto reclamó por la falta de transición en Catriel: «No sé absolutamente nada»

La intendenta electa de Catriel planteó que todavía no ha podido realizar una transición «normal» en la ciudad. Una semana atras, mediante un comunicado en su cuenta oficial, apuntó contra la intendenta Viviana Germanier por falta de diálogo.

En su comunicado remarcó que «faltando cuatro semanas para iniciar mi mandato como Intendenta de la ciudad, no se ha iniciado la transición», y agregó que «ni ha existido una sola convocatoria al diálogo«.

Además, planteó que no cuenta con información de las arcas públicas del gobierno municipal. «No tengo información financiera, del estado de las cuentas públicas, no sé absolutamente nada del presupuesto 2024, tampoco de la planta de personal ni de los compromisos pendientes», reclamó.

Y apuntó directamente contra el gobierno municipal, «el matrimonio Jhonston-Germanier se niega a establecer un proceso ordenado de transición y busca complicar el camino«, sostuvo. Aseguró que esta postura perjudica a los vecinos de la ciudad, «dejándonos rehenes de sus caprichos y autoritarismo», lamentó.