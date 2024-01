La jefa de la policía de Río Negro reconoció la falta de acompañamiento y el nulo diálogo con Tellería

La flamante jefa de la policía de Río Negro, Mary Carmen Carrizo, reconoció que se encontró con una fuerza con falta de acompañamiento y con escasos recursos en varias unidades policiales del Alto Valle. Hace tiempo que en los pasillos de las comisarías provinciales se reclama mayor presencia y conducción de la cúpula policial.



Paradójicamente una institución que históricamente ha reivindicado la jerarquía como forma de mando. Carrizo, quien el 10 de diciembre se convirtió en la primera mujer en comandar la fuerza, reveló que prácticamente hubo nula comunicación con el exjefe de la policía Osvaldo Tellería, muy criticado puertas adentro durante su gestión.



Carrizo no se refirió directamente a Tellería, pero en comunicación con DIARIO RIO NEGRO reveló que recibió una institución sin información y que todavía se encuentran trabajando para ordenar los equipos de trabajo de acuerdo a la demanda de seguridad en el territorio. “no tuvimos una entrega formal, no tuvimos la comunicación que tal vez esperaba en cuanto a la entrega de la jefatura. Directamente a mí no me entregaron nada”, indicó.

Dato 9.000 efectivos policiales tiene hoy Río Negro incluyendo todas las áreas de la fuerza pública.



Con menos de dos semanas en funciones, Carrizo tuvo el primer conflicto grave en Cipolletti con un robo comando a una joyería a plena luz del día. Casi como una carta de presentación en una de las zonas con mayores falencias en prevención de la provincia.



La comisaria «bajó» al Alto valle y mantuvo reuniones con todos los actores, especialmente con los propios efectivos para escuchar la demanda y “acompañar” la reestructuración de la policía. Carrizo detalló que, junto con Bariloche, Cipolletti es la zona de mayor conflictividad.



“Creo que Cipolletti ahora, a partir de esta presencia de comprometernos de acompañarlos, veo que están más motivados para poder trabajar. Lo que le brindamos a Cipolletti es el acompañamiento, en ocuparnos de poder reforzar el trabajo que tienen ellos con los recursos humanos”, indicó.



Dos días antes del cinematográfico robo a la joyería a pleno mediodía en el corazón cipoleño, la fuerza había designado más de 20 nuevos agentes a la ciudad. Sin embargo, era un secreto a voces, la ineficacia en la prevención estaba vinculada a la falta de motivación y de conducción de la policía. La propia Carrizo lo reconoció y por eso asegura que ya se ve un cambio en la comunidad valletana.

“Cuando me refiero al acompañamiento significa una presencia de conducción; saber qué necesitan y escuchar, acá no se trata solamente de dirigir, se trata de acompañar y especialmente atender la demanda. Si solo me enfoco solo en dirigir se pierde la escucha” , manifestó.



Carrizo aseguró que ya hay una mejora en el funcionamiento policial en esa zona y que la principal demanda del personal policial es el acompañamiento: “mi compromiso es ir permanente a Cipolletti”.



Agregó que la policía tenía contaba con vehículos para la custodia que fueron destinados a unidades policiales para reforzar la prevención contra el delito. Con el ultimo egreso en las escuelas de cadete Río Negro cuenta con unos 9.000 agentes, 7.600 destinados a la seguridad. El resto es personal con tareas administrativas.

Avanza el consejo de seguridad en Cipolletti

El intendente de Cipolletti Rodrigo Buteler adelantó que el municipio avanza en la conformación del Consejo de Seguridad y que podría iniciar sus funciones el mes que viene.



Buteler junto al asesor de seguridad del municipio Aldo Mildemberg, recibió a más de 10 instituciones locales a los fines de transmitirles información de la sanción de la nueva ordenanza del consejo de seguridad.



El intendente transmitió la intención de dejar conformado el consejo de seguridad en el transcurso del mes de febrero donde continuarán las reuniones con distintas instituciones de la ciudad.



“Estamos convencidos que la única manera de trabajar para mejorar la prevención es articulando entre los actores de los tres poderes en conjunto con las instituciones y con los vecinos de la ciudad, generando herramientas que permitan analizar desde un mapa del delito soluciones a cada sector de la ciudad”, indicó.