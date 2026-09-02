La jugada de Javier Milei y su discurso en cadena nacional sobre Malvinas para reordenar el tablero político

En un intento coordinado por retomar el control de la agenda pública frente a la baja en las encuestas y las tensiones legislativas, el presidente Javier Milei prepara un mensaje en cadena nacional para este jueves por la noche. El contenido exacto se mantiene bajo estricto hermetismo, pero el propio mandatario y su entorno más cercano se encargaron de sobrealimentar la expectativa al calificar el asunto como «la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos».

La maniobra comunicacional busca generar un hito político que sirva como punto de inflexión para la gestión y prepare el terreno de cara al año electoral.

La trastienda de una movida clave conducida por Santiago Caputo

Detrás de la cuidada ingeniería discursiva se encuentra el estratega presidencial, Santiago Caputo, junto con la estructura de la SIDE y el canciller Pablo Quirno.

La Casa Rosada busca capitalizar un potencial cambio en la posición histórica de neutralidad de los Estados Unidos respecto del conflicto de soberanía sobre las islas Malvinas entre la Argentina y el Reino Unido.

Los movimientos clave, publicados anteriormente, que preceden al anuncio de la cadena nacional muestran un patrón coordinado:

Gestiones silenciosas: cerca del asesor presidencial sugieren que la diplomacia paralela y los organismos de inteligencia operaron para acercar posiciones con la administración de Donald Trump .

cerca del asesor presidencial sugieren que la diplomacia paralela y los organismos de inteligencia operaron para acercar posiciones con la administración de . Señal en redes: el propio Santiago Caputo encendió la mecha en sus plataformas al afirmar: “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas”.

el propio Santiago Caputo encendió la mecha en sus plataformas al afirmar: “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas”. Efecto expectativa: el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó la fecha y el uso de la cadena nacional, pero se negó a revelar los detalles técnicos para mantener la atención del público.

El reto electoral y la búsqueda de un alivio social

La apuesta por unificar la atención detrás de la causa Malvinas llega en un momento de vulnerabilidad para Casa Rosada. La imposibilidad del equipo que encabezan Karina Milei y la familia Menem para conseguir los votos que destraben la reforma política en el Congreso, sumada a la preocupación por los índices de desempleo y el aumento en la morosidad crediticia, encendió las alertas en el Gabinete.

A la par de este anuncio, el Gobierno aguarda con expectativa la llegada del papa León XIV en noviembre. En el Ejecutivo confían en que la gira pontificia genere un clima temporal de pacificación que neutralice las críticas opositores y brinde aire al oficialismo en la antesala de las definiciones electorales.