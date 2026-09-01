Javier Milei hablará el próximo jueves en cadena nacional sobre la causa Malvinas

El presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada donde se definió que brindará un mensaje en cadena nacional. La transmisión está prevista para el jueves a las 21 y tendrá como objetivo detallar avances diplomáticos vinculados con la soberanía de las Islas Malvinas.

Milei hablará a las 21 del jueves por cadena nacional

Durante la reunión, la causa Malvinas cobró centralidad luego de la exposición del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. El canciller se refirió a las recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien en el Despacho Oval señaló que «revisaría» su postura sobre el tema ante la consulta sobre si retiraría el apoyo de Estados Unidos a la posición británica.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, había expresado el libertario estadounidense. En el equipo de Gobierno consideraron la declaración como «algo muy fuerte» y resolvieron ordenar la comunicación a la ciudadanía hacia el cierre de la semana.

El vocero presidencial Adrián Ravier ratificó después de la reunión que el mensaje por cadena nacional se emitirá a las 21.

En la previa a la discusión por las islas, el equipo gubernamental repasó un artículo elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que plantea una comparativa entre los hitos de la gestión y la labor periodística.

El encuentro incluyó además un análisis sobre la evolución de los indicadores del mercado laboral, la tasa de inflación y el proceso de crecimiento económico.

Cada área presentó una descripción de su estado de situación, con las ausencias de Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía). El titular del palacio de Hacienda se encuentra en Carolina del Norte, Estados Unidos, para participar de la reunión de ministros de Finanzas del G20.

De la reunión participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).

También estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. La comitiva oficial se completó con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Adrián Ravier, y el asesor Santiago Caputo.

Con información de N.A