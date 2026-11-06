La Libertad Avanza no apelará la negativa de abrir las urnas y termina la discusión del escrutinio de Bariloche

La alianza La Libertad Avanza decidió no apelar la negativa de la Junta Electoral de aceptar su impugnación a 48 mesas. Foto: Archivo/Gentileza

La alianza La Libertad Avanza en Bariloche decidió no apelar la decisión de la Junta Electoral Municipal que rechazó su impugnación y pedido de apertura de 48 urnas para evaluar eventuales inconsistencias en los votos detectadas por los fiscales partidarios, según confirmaron fuentes del sector a Diario RÍO NEGRO, por lo tanto se podría avanzar en la proclamación de los convencionales constituyentes electos.

La Junta Electoral el miércoles resolvió no hacer lugar al planteo libertario por considerarlo extemporáneo, ya que ingresó formalmente unos minutos después del plazo oficial para impugnaciones, aunque no se abundó en analizar los planteos concretos realizados por la fuerza.

LLA había impugnado el recuento provisorio oficial por «inconsistencias» detectadas por sus fiscales con «diferencias diferencias injustificadas o alteración numérica, como discordancias, datos faltantes y defectos de confección en actas de escrutinio y telegramas». Además indicaron que constataron que «en muchas mesas las actas no dejan constancia ni de la cantidad de electores ni la cantidad de votos emitidos, en otras se detectan rectificaciones no salvadas, tachas y sobreescrituras», entre otras observaciones.

Se definieron los votos recurridos y ahora se deben proclamar los convencionales

Los tres integrantes de la Junta Electoral Municipal de Bariloche resolvieron no abrir las urnas a pedido de LLA. Foto: Chino Leiva

La apoderada de LLA, la concejal Samantha Echenique, acudió el miércoles al escrutinio definitivo en el que la Junta Electoral abrió los sobres con la documentación de 47 votos recurridos e impugnados por las autoridades de mesas. Allí se analizó caso por caso y se definió la validez o nulidad del voto. La diferencia era menor y no alteró el resultado definitivo de la elección que le dio la mayoría al oficialismo de Estamos Haciendo Bariloche por un 34%.

Ante la falta de apelación a la última resolución de la Junta Electoral, el organismo integrado por Dana Guzmán, Ernesto Vicens y Norma Taboada, podría avanzar en la proclamación de los convencionales electos, aunque debería definir qué ocurre con el candidato Adrián Marcelo Grau, que ingresaría por el sexto lugar de la boleta de Estamos Haciendo, ya que existe un pedido de la oposición de «diferir» su proclamación y entrega de diploma.

Cómo estará integrada la Convención Constituyente de Bariloche

La Convención Constituyente bancada oficialista estará representada por Sánchez, Alberto Arabarco, Julia Fernández, Leandro Lescano, Mariela Guerra, Adrián Grau, Hermeregildo Ortega y Norma Zublin.

Fuerza Bariloche sumará tres convencionales con Andrea Galaverna, Javier Inalef y Josefina González Elizondo.

La alianza La Libertad Avanza (integrada por LLA, PRO y CREO Río Negro) incorpora a Martín Govetto y Laura Pérez Lavayén.