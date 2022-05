La Justicia frenó el pago de una deuda millonaria que Bariloche le reclama al Banco Nación

La jueza federal Silvina Domínguez le ordenó a la municipalidad de Bariloche que frene el reclamo por el pago de tasas municipales al Banco Nación hasta tanto se resuelva el planteo de fondo contra las normas que le permiten a la ciudad tomar la facturación de las empresas como base imponible del gravamen. La deuda es de casi 240 millones de pesos, entre capital intereses y multa.

En 2021 la Secretaría de Hacienda municipal había intimado al Banco Nación al pago de 183.623.967,96 pesos, correspondiente a la determinación de la tasa de inspección municipal (TISH) del período 2015-2019 y le aplicó una multa equivalente al cincuenta por ciento del gravamen omitido (capital) que asciende a 52.769.678,37 pesos.

Esta tasa tiene como una de sus bases imponibles la facturación del comercio, en lo que hace estrictamente a la jurisdicción de Bariloche. Pero en banco sostuvo en la demanda que «la municipalidad no ha brindado servicio alguno y que no existe correlación entre este y su supuesto costo». No existe -razonó- contraprestación para semejante monto.

El banco sostuvo que siempre cumplió: primero con un pago mínimo y más tarde con las actualizaciones, pero no es lo que dice la municipalidad.

Adujo la intendencia que desde el 2015 el Banco Nación “paga solo el mínimo; no quedan dudas respecto de la omisión del contribuyente. Consecuentemente, no habiéndose invocado la existencia de error excusable, no se observan motivos que justifiquen la no aplicación de la sanción fijada”.

«La tasa cuya determinación se cuestiona ha sido calculada en base a la totalidad de los ingresos brutos atribuidos a la provincia, circunstancia que podría implicar, prima facie, una doble imposición tributaria. Este proceder surge de la propia disposición de la municipalidad, agregada en autos, elemento suficiente para tener por configurada la verosimilitud en el derecho», dijo la jueza Domínguez, que es titular en Zapala y subrogante en Bariloche.

La municipalidad «deberá abstenerse de ejecutar la Resolución 234-I-2022, Disposición 34-SH-21, dictada por esta en el expediente administrativo 82-DCR-2016, mediante la cual determinó una deuda de $ 183.623.967,96 por Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) e impuso una multa de $ 52.769.678,37 en cabeza del banco accionante», ordenó.