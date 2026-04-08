La Legislatura de Neuquén avanza en la reforma del Código de Faltas de la provincia

Esta semana sesiona la Cámara -miércoles y jueves- por lo que podrían aprobar la resolución. Florencia Salto.

La Legislatura de Neuquén confeccionará un nuevo Código de Faltas para la provincia. Primero creará una comisión especial encargada de redactar el texto, que luego será sometido a la evaluación de la Cámara.

Está previsto que se dediquen a esta tarea durante seis meses, con posibilidad de extenderlo por el mismo período.

El camino que seguirá el nuevo texto

El Código de Faltas compila las contravenciones que no llegan a constituir delitos. Este tipo de infracciones son sancionadas con multas, inhabilitaciones, clausuras e incluso arresto por tiempo limitado. Por ejemplo, las que se quieren imponer ahora a quienes ejerzan violencia contra el personal de la salud, o las que rigen para la docencia.

Los municipios cuentan con sus códigos contravencionales. En este caso el que se modificará es el que rige para toda la provincia.

Ayer la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura dio despacho al proyecto de resolución que crea la comisión especial. Esta semana la Cámara sesiona miércoles y jueves, por lo que estaría en condiciones de aprobarlo.

La comisión especial estará integrada por todos los diputados y diputadas, representantes de la presidencia de la Legislatura, funcionarios que designe el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia. Podrán invitar a quienes consideren pertinente y armar subcomisiones de trabajo.

En la comisión de ayer, además de tratar este tema, entrevistaron a la candidata a fiscal del caso de Neuquén capital, Lorena Juárez. Se desempeña desde hace diez años en el ministerio público y actualmente cumple funciones como asesora letrada de la fiscalía de Robos y Hurtos.

Por mayoría su pliego pasó al recinto.



