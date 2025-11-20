La Legislatura de Río Negro ya debate la emisión de Letras para 2026

Con distintos homenajes la Legislatura de Río Negro inició la sesión de este jueves que debatirá distintos proyectos presentados por el Poder Ejecutivo, como así también recibirá el informe anual de la Defensora del Pueblo.

En el temario definido ayer en Labor Parlamentaria se incluyeron las iniciativas del Ejecutivo para contar con autorización para sobregirar sobre el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) durante 2026 por 140 mil millones de pesos y para emitir Letras de Tesorería correspondientes al mismo Ejercicio Fiscal por 120 mil millones.

Otros proyectos se refieren a la expropiación, donación o regularización de tierras del Estado; a la implementación de un código QR para emergencias médicas y asistencias inmediata y a la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos en espacios públicos.

En segunda vuelta, entre otras propuestas, se votará la eliminación de una contribución obligatoria del dos por mil sobre el monto de juicios contenciosos o voluntarios, destinada al Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur).

Para las 15 está previsto el informe en el recinto de la Defensora del Pueblo de la provincia, Adriana Santagati, sobre las actividades desarrolladas por ese organismo durante el período 2023/2024.