Juntos pierde margen en la Legislatura de Río Negro y requiere nuevas alianzas para resguardar la mayoría

La búsqueda de más aliados. Facundo López, como jefe del bloque de JSRN, y el arista Javier Acevedo. Foto: M.Ochoa

Las renuncias de los legisladores Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti al bloque de Juntos obligan al oficialismo a buscar nuevos acuerdos para resguardar su mayoría en la Legislatura.

Esa superioridad se alcanza con 24 de los 46 votos del cuerpo y la merma oficialista impacta en esa garantía legislativa, que ahora deberá asegurarse con la convocatoria extra a otros actores políticos.

Hasta el sábado, la bancada de Juntos se integraba con 19 legisladores electos, pero con las deserciones de los barilochenses, esa identidad partidaria se redujo a 17 miembros. El presidente del bloque, Facundo López, concentrará su atención en preservar esta nueva composición, que -por momentos- corre riesgo.

Los aliados aportan otros seis votos a partir del acompañamiento de los radicales Lorena Matzen y Ariel Bernatene y de los acuerdos alcanzados con el ARI, atando las voluntades de Javier Acevedo, Fernando Frugoni, Roberta Scavo y Daniela Salzotto.

Ese grupo totaliza 23 votos, es decir, exactamente la mitad del cuerpo.

El presidente de JSRN, Facundo López y la barilochense Marcela González Abdala, que el sábado sorprendió con su salida del bloque oficialista. Foto: Marcelo Ochoa.

Juntos conservaría una diferencia mínima y mayoritaria gracias al voto del peronista Pedro Dantas, quien continúa en el bloque PJ-NE.

Ajustado, el oficialismo está obligado a reservar otros vínculos, como el eventual apoyo de Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, con coincidencias ya expuestas. Ella, por ejemplo, impugnó formalmente la creación del bloque Creo Río Negro, identificado con el diputado nacional Aníbal Tortoriello, y también cuestionó la conformación del espacio libertario, requerido por César Domínguez, un exparlamentario de Primero Río Negro.

Ayer, el titular de ese partido, Ariel Rivero, reflotó sus críticas al Poder Judicial por convalidar que Domínguez siga como legislador por otra fuerza diferente a la que fue electo. “No podemos seguir naturalizando —expresó en un comunicado— que una banca obtenida por una fuerza política termine siendo utilizada para fines distintos de aquellos que fueron respaldados por los ciudadanos”.

Ariel Rivero, titular de Primero Río Negro, criticó al Poder Judicial y ligó el “desbande” con el fallo en favor del legislador César Domínguez que le otorgó la banca en perjuicio del partido.

La bancada del PRO, que preside Juan Martín, quedó reducida a cuatro integrantes. Allí, Juntos rescataría votos para algunos expedientes y otros podría descubrir en las líneas de los proclamados libertarios, desde Domínguez a los integrados de Claudio Doctorovich y Martina Lacour.

Las bancadas peronistas -Vamos con Todos y PJ-NE- y los parlamentarios a Tortoriello —Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza y Gabriela Picotti— difícilmente colaboren cuando el oficialismo requiera de mayoría legislativa.

Este miércoles, en la previa de la sesión del jueves, Labor definirá el temario, pero, además, analizará el ordenamiento institucional, considerando la existencia de dos bancadas con reconocimientos “en suspenso”, Creo Río Negro y La Libertad Avanza.

Todo indica que Juntos, acompañado por otros presidentes de bloques, no aceptará esas habilitaciones y revocaría la inicial posición institucional del vicegobernador Pedro Pesatti, en favor de sus existencias parlamentarias.

Mientras tanto, los exintegrantes de JSRN aún no definieron su futuro político. Abdala afirmó que “no hay definición. Voy a tomarme el tiempo suficiente para ver y caminar”, y anticipó que no comparte “cien por ciento” algunas posiciones ideológicas de otros, pero que “buscará un espacio” donde “por lo menos pueda debatir y hablar de proyectos”.