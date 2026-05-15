El auxilio financiero de Estados Unidos tuvo un costo de US$ 17 millones

Scott Bessent tenía razón: Estados Unidos ganó plata con el swap que le otorgó a la Argentina. El Banco Central le pagó intereses al Tesoro de los Estados Unidos por U$S 17.743.000, según informó la autoridad monetaria.

Tras la derrota en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, la situación financiera se complicó y el Gobierno buscó el auxilio de Donald Trump para poder llegar a las elecciones de octubre con el dólar controlado.

En ese momento se anunció un swap de monedas por U$S 20.000 millones con el fin de calmar a los mercados, bajo el supuesto de que Argentina no tendría inconvenientes en hacer frente a sus compromisos y mantener la estabilidad.

Sin embargo, tras unos días de calma, el dólar volvió a recalcentarse y llegó al techo de la banda de flotación que disparaba la venta de dólares por parte del Banco Central. Esa demanda fue abastecida con la activación de una parte del swap por U$S 2.500 millones.

“En el cuarto trimestre de 2025, el BCRA concertó operaciones con el Tesoro de Estados Unidos las cuales fueron canceladas previo al cierre del ejercicio”, precisó el Banco Central al publicar su Estado Contable al 31 de diciembre de 2025.

En aquel momento Bessent y el propio Donald Trump tuvieron que defender la operación ante la crítica de buena parte de la oposición y de la población estadounidense. En ese contexto, fue que ambos funcionarios aseguraron que fue una decisión que le permitió “ganar plata” a los Estados Unidos. Cinco meses después se conoció de manera oficial el monto que le costó a la Argentina el auxilio para evitar que colapsara el tipo de cambio.

Devolución a China

En el mismo informe, el Banco Central reveló que también canceló parte del segmento activado del swap con China. En este caso, el monto disponible es de unos U$S 19.000 millones, equivalentes a 130.000 millones de yuanes.

De ese total, los fondos en uso ascendían a unos U$S 5.000 millones que fueron pagados parcialmente durante 2024, 2025 y lo que va de 2026. Sólo resta la devolución de U$S 675 millones que debe concretarse antes de agosto.

Este resulta un hecho trascendente porque el gobierno de Donald Trump había presionado en diferentes ocasiones para que Argentina reduzca su dependencia del financiamiento de China.

Las cláusulas del swap con China –al igual que el suscripto con Estados Unidos- son secretas y por lo tanto no se pudo hacer un seguimiento de estos fondos, que aparecían “escondidos” en las variaciones del informe de reservas internacionales diario que publica el Banco Central, pero sin precisar el origen de las oscilaciones.

Este acuerdo de intercambio de monedas con China vence a mediados de año y el Gobierno definirá si lo renueva o si lo discontinúa. Cabe apuntar que forma parte del monto total de reservas que informa el Banco Central por lo cual si se desactiva provocaría una fuerte baja en el nivel de reservas brutas que a hoy es de U$S 46.024 millones.

Pero además del impacto económico que puede tener una fuerte caída en el nivel de reservas internacionales, la decisión tendrá un fuerte peso político, dado que la presión de Estados Unidos para que Argentina se aleje de China es reiterada.

Hace apenas un mes el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, renovó su ataque a China: “Argentina tiene que estar preocupada en temas de seguridad, comunicaciones e infraestructura clave”, señaló el diplomático.

Esto motivó una fuerte respuesta de la Embajada de China: “Sería mejor que hicieran algo concreto por el desarrollo de la Argentina y los países de América Latina y el Caribe”.

Si bien las tensiones entre ambas potencias continúan, el encuentro de Trump con Xi Jinping en Beijing puede modificar el escenario.

Dólar estable

La semana financiera cerró con el dólar estable. En la pizarra del Banco Nación la cotización tuvo una leve alza y cerró a $ 1.370 para la compra y $ 1.420 para la venta. En el mismo rango quedó el precio para los ahorristas tanto en ventanilla como en homebanking. El mayorista quedó en $ 1.385 y $ 1.395 para ambas puntas.

El Banco Central compró U$S 65 millones e hilvanó 87 ruedas consecutivas absorbiendo divisas. En la semana se quedó con U$S 205 millones, en el mes con U$S 926 millones y desde el inicio de año con U$S 8.075 millones.

El riesgo país que había caído por debajo de los 500 puntos, volvió a asentarse por encima de ese rango. El viernes culminó en 536 puntos, en buena medida por una suba en la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos que son referencia para el cálculo.