Patricia Bullrich mostró su apoyo a Verón con una frase de Maradona: “La pelota no se mancha” 

La ministra de Seguridad y senadora nacional electa, Patricia Bullrich, se metió en la interna de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al expresar públicamente su apoyo a Juan Sebastián Verón y lanzar duras críticas contra el actual presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

“Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre”, escribió Bullrich en su cuenta de X (ex Twitter), al tomar posición en medio del debate abierto en el seno del fútbol argentino respecto del futuro institucional de la AFA y la Copa a Rosario Central.

La funcionaria, que asumirá su banca en el Senado a partir del 10 de diciembre, agregó: “Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios”.

En su mensaje, Bullrich cerró con una frase de fuerte tono simbólico: “La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia”.

La publicación que destaca la Agencia Noticias Argentinas se dio en el marco de un creciente malestar de algunos dirigentes del fútbol argentino con la conducción de Tapia y tras los recientes movimientos de Verón, actual presidente de Estudiantes de La Plata.

Por N.A

La multa millonaria que le aplicó la AFA a Estudiantes tras el desplante a Central en el pasillo del campeón

El partido del último domingo entre Rosario Central y Estudiantes terminó en polémica. El plantel del Pincha le hizo el pasillo al equipo rival de espaldas, en repudio al título que le entregó la AFA el último jueves, y la entidad castigó severamente al conjunto platense.

El Tribunal de Disciplina de la AFA suspendió por dos partidos a los jugadores de Estudiantes que formaron parte del pasillo del campeón, por seis meses a Juan Sebastián Verón para ejercer la representación del club y, además, la institución deberá pagar una multa millonaria.

La casa madre del fútbol argentino obligó al Pincha a pagar el equivalente a 4000 entradas generales, lo cual se traduce en 120 millones de pesos. Se suma a los ocho millones que debía pagar el club por haber rechazado el contacto con la prensa oficial en el último partido contra Central.

Todo escaló cuando un documento de la Liga Profesional, con fecha del 21 de noviembre, estableció que en la salida de los equipos del partido entre Rosario Central y Estudiantes “se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes para recibir al recientemente designado Campeón de Liga 2025″.

Se trata de una acción que no suele estar reglamentada, sino que suele ser un gesto deportivo espontáneo de reconocimiento de un club a otro. Finalmente, no ocurrió.