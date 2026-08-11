La Libertad Avanza se conformó en alianza con el PRO y otras fuerzas para las elecciones de Bariloche

A pocas horas del plazo de cierre para la conformación de alianzas para las elecciones a Convencionales de Bariloche, cinco partidos anunciaron su coalición bajo la denominación de Alianza La Libertad Avanza en Bariloche.

La Libertad Avanza, PRO, Creo Río Negro, Bariloche Unidos y el Movimiento de Apertura Democrática (MAD) conforman esta alianza, según difundió el equipo de prensa del senador Enzo Fullone (LLA).

En la firma del acuerdo estuvieron Fullone, el presidente del PRO Río Negro, Juan Martin, la referente de Creo en Bariloche, Pamela Najul, y el representante de Bariloche Unidos, Darío Barriga.

La estrategia va en paralelo al pedido formal que el partido libertario realizó a la Junta Electoral Municipal para que lo incluyan entre los partidos habilitados a participar debido a que inicialmente fue excluido por la Justicia Electoral Provincial porque su reconocimiento oficial se dio de manera posterior a la convocatoria a elecciones.

Esa inclusión como partido habilitado no quita que LLA pueda integrar una alianza porque puede conformar la coalición como adherente en la formalidad.

La fuerza piensa encabezar la lista a convencionales con un extrapartidario, el abogado Martín Govetto, con quien existen conversaciones desde hace un tiempo de cara a un trabajo técnico y con tiempo limitado por esta elección en particular.

Las definiciones de la coalición libertaria

Según remarcó LLA, el nuevo espacio «reúne a distintos sectores políticos con una propuesta común para participar de este proceso institucional y avanzar en una discusión sobre el futuro de la ciudad» y auguró que «el acuerdo representa, además, un primer paso en una construcción política más amplia, con la mirada puesta en 2027«.

El senador Fullone, celebró la firma del acuerdo: “Es una enorme satisfacción poder dar este primer paso junto a distintos espacios que entendemos que Bariloche necesita una nueva etapa. La posibilidad de trabajar juntos, más allá de nuestras diferencias, demuestra que hay una voluntad de construir una alternativa con una mirada de futuro”, sostuvo.

Fullone remarcó que la elección de convencionales será una instancia importante para debatir las reglas institucionales que tendrá Bariloche en los próximos años. “La reforma de la Carta Orgánica nos da la oportunidad de discutir qué ciudad queremos y qué instituciones necesitamos. Queremos aportar una mirada moderna, con reglas claras, instituciones eficientes y un Estado que esté al servicio de los vecinos”, señaló.

El senador nacional también puso el foco en la proyección del acuerdo más allá de la elección de noviembre. “Este es un primer paso. Estamos construyendo un espacio amplio, que pueda seguir creciendo y sumando a todos aquellos que quieran aportar a una Bariloche distinta. La mirada está puesta en el futuro y, naturalmente, en la construcción de cara a 2027”, afirmó.

Por su parte, el legislador rionegrino Juan Martin, presidente del PRO, celebró que “los que pensamos parecido podamos reunirnos a pensar y llevarle una propuesta concreta a los vecinos de Bariloche sobre cuál va a ser la ciudad de los próximos 20 años”, señalando que “una buena Carta Orgánica puede significar más inversiones para la ciudad, menos burocracia, un municipio que no asfixie a los comerciantes”

“Desde el PRO tenemos la vocación de aportar y blindar el cambio y siempre vamos a estar cuando nos llamen a conversar de una manera madura”, agregó el presidente del PRO.