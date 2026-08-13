Martín Cirio podría ser declarado Personalidad Destacada de la Cultura: el proyecto que llegó a la Legislatura porteña

El legislador peronista Federico Mochi presentó un proyecto para declarar a Martín Cirio, popularmente conocido como “La Faraona”, Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura.

La iniciativa propone reconocer a Gustavo Mariano Martín Frattini, nombre completo del streamer y humorista, por su trayectoria vinculada a la creación de contenidos digitales, la comedia y otros formatos de producción cultural.

Según los fundamentos del proyecto, a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la propuesta destaca especialmente “su aporte a las nuevas industrias culturales y su capacidad creativa”, además de la vigencia que alcanzó dentro del ecosistema digital argentino.

Los argumentos para distinguir a Martín Cirio

En el documento presentado en la Legislatura porteña, Mochi repasa la trayectoria de Cirio y el crecimiento que experimentó desde sus comienzos hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento digital argentino.

“El presente proyecto de declaración tiene por objeto otorgar la distinción de Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura al Sr. Gustavo Mariano Martín Frattini, conocido como Martín Cirio, por su trayectoria en la creación de contenidos digitales, la comedia y la producción cultural contemporánea”, sostiene la iniciativa.

Entre los argumentos, el legislador señala que la carrera de Cirio logró trascender las redes sociales y las plataformas digitales para extenderse hacia otros ámbitos de la industria del entretenimiento.

En ese sentido, destaca que el humorista llevó sus espectáculos unipersonales de stand-up a teatros de la Argentina y del exterior, además de desarrollar proyectos vinculados con la literatura, la música pop y diferentes formatos audiovisuales.

“Su trabajo alcanzó una audiencia amplia y trascendió lo digital: llevó sus unipersonales de stand-up a salas de teatro del país y del exterior. Además de lo audiovisual, incursionó en la literatura —con obras de ficción y crónicas—, en la música pop y en distintos formatos de entretenimiento”, señala el documento.

Por qué buscan reconocer a Martín Cirio

En el cierre de los fundamentos, Mochi pone el foco en el lugar que ocupan actualmente los creadores digitales dentro de las nuevas industrias culturales y considera que la trayectoria de Cirio reúne los méritos para recibir la distinción.

“Por su aporte a las nuevas industrias culturales, su capacidad creativa y su vigencia en el ecosistema digital, solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración”, concluye el legislador.

La iniciativa deberá ahora avanzar en el ámbito de la Legislatura porteña para que la distinción propuesta pueda concretarse.demás de lo audiovisual, incursionó en la literatura —con obras de ficción y crónicas—, en la música pop y en distintos formatos de entretenimiento”.

Y cierra los fundamentos con la siguiente frase: “Por su aporte a las nuevas industrias culturales, su capacidad creativa y su vigencia en el ecosistema digital, solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración”.