Marley cuestionó a Nico Occhiato por la salida de Flor Peña: “Es muy probable que se haya apresurado”

El conductor Alejandro “Marley” Wiebe habló sobre la polémica que rodeó la salida de Florencia Peña y consideró que Nicolás Occhiato pudo haberse “apresurado” al tomar las decisiones que siguieron al error cometido al aire sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

El episodio derivó en el despido de dos productoras, el final del ciclo del que participaba Marley y la posterior desvinculación de Peña. Sin embargo, el conductor aseguró que puertas adentro la situación fue menos conflictiva de lo que trascendió públicamente.

“Es un tema que a la prensa le gusta mucho, pero no es tan complejo como lo pintan”, comenzó Marley. Y explicó: “Internamente, para nosotros no fue tanto. Cuando pasó eso, yo estaba en Estados Unidos, el programa no se hizo más y nunca nadie se peleó con nadie. Siempre hablé con Flor y hablo todos los días con ella, incluso hoy conversamos. No hubo una pelea”.

Marley contó cómo quedó su relación con Flor Peña

El conductor también respondió a las críticas que recibió por supuestamente no haber salido públicamente a defender a su amiga en medio de la controversia.

Según explicó, su vínculo con Florencia Peña continuó con normalidad fuera de la televisión. “La vida no pasa solamente por la televisión, sino por la vida real y, en ese plano, nosotros nos comunicamos todo el tiempo”, sostuvo.

Además, reveló cómo acompañó a la actriz durante esos días: “Lo hablamos y ella me dijo: ‘Es lo mejor para mí’”.

Marley también cuestionó la necesidad de responder públicamente a cada versión que aparece en los medios. “No me gusta eso de forzar las cosas, que en la televisión te dicen que tenés que hablar de ciertas cosas porque publicaron algo, incluso sobre testimonios míos que no eran reales”, afirmó.

“Hay gente que publica cosas para llamarte y que las desmientas, lo que se convierte en un círculo interminable. Prefiero dedicarme a mis hijos y que digan lo que quieran”, agregó.

Para el conductor, determinadas diferencias deben resolverse en privado: “Me parece que hay cosas que se resuelven internamente con reuniones, no gritando todo al pueblo”.

Qué dijo Marley sobre la decisión de Nico Occhiato

Al referirse directamente a Nicolás Occhiato y las medidas adoptadas después de la polémica, Marley planteó que el conductor y empresario podría haber actuado demasiado rápido.

“Es muy probable que Nico se haya apresurado con la decisión, pero son cosas que con el correr del tiempo analizaremos”, señaló.

De todos modos, evitó hacer una condena tajante sobre lo ocurrido: “Hay que esperar para entender quién estuvo bien o mal y ponerse en sus zapatos”.

Los nuevos proyectos de Marley en televisión

Más allá de la controversia, Marley adelantó que ya analiza nuevos proyectos laborales. Según contó, actualmente trabaja en un programa piloto y existe otra propuesta que el canal también pretende llevar adelante.

“Hay otro programa más que el canal quiere hacer. Vemos por cuál nos decidimos para hacer ahora”, adelantó sobre su futuro en la pantalla.ostado” de Peña, Wiebe señaló sobre la decisión de Occhiato: “Es muy probable que Nico se haya apresurado con la decisión, pero son cosas que con el correr del tiempo analizaremos. Hay que esperar para entender quién estuvo bien o mal y ponerse en sus zapatos”.

En otro orden de cosas, reveló que, en instancias laborales, se encuentra en instancias de la realización de “un programa piloto y hay otro programa más que el canal quiere hacer”, al tiempo que añadió: “Vemos por cuál nos decidimos para hacer ahora”.