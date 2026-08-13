Robo a dos adolescentes en Huergo: una pista de Instagram llevó a un allanamiento y al secuestro de dos armas

El procedimiento permitió incautar vestimenta, calzado y armamento en un domicilio de Cervantes.

Una investigación por el robo a dos adolescentes de 14 años en Huergo avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad y una pista obtenida en Instagram. Las tareas permitieron identificar a uno de los presuntos autores y llegar hasta un domicilio de Cervantes, donde fueron secuestradas prendas, calzado y dos armas de fuego.

El hecho ocurrió el 6 de agosto, alrededor de las 15:30, cuando las adolescentes caminaban por Belgrano y 9 de Julio. Según la denuncia, fueron interceptadas por dos jóvenes que circulaban en una motocicleta 110 cc roja, con faltantes de plásticos.

Uno de los ocupantes descendió, exhibió un arma de fuego y exigió los teléfonos celulares. Una de las adolescentes entregó su equipo y ambas se dirigieron rápidamente hacia la Comisaría 16°.

Cámaras y redes sociales

Tras recibir las denuncias, los investigadores analizaron registros de cámaras para obtener imágenes de los sospechosos y del vehículo utilizado. A esa información se sumó una pista surgida de las redes sociales.

Una de las adolescentes reconoció a uno de los presuntos autores en una cuenta de Instagram. Además, observó publicaciones en las que aparecían armas de fuego y una motocicleta con características similares a las utilizadas durante el robo.

Con esos datos, el personal policial logró establecer la identidad de un adolescente y ubicar su domicilio en Cervantes. La información fue presentada ante la Justicia, que autorizó el allanamiento.

Hallaron dos armas en el domicilio

Esta semana, los investigadores secuestraron prendas de vestir y dos pares de zapatillas que serían de interés para la causa.

Además, encontraron un revólver calibre .32 largo. En otro sector del inmueble hallaron una carabina calibre .22 sin la documentación correspondiente, por lo que se iniciaron actuaciones por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

La investigación continúa para determinar la participación de los involucrados y establecer si los elementos secuestrados tienen relación directa con el robo denunciado.