“La moral como política de Estado”: el mensaje de Javier Milei previo a su discurso en la apertura de sesiones 2026

A horas de encabezar la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, Javier Milei utilizó sus redes sociales para fijar la postura ética de su intervención.

Con un breve pero contundente mensaje en su cuenta de X, el mandatario lanzó una definición que busca ser el eje de su gestión para este 2026: “La moral como política de Estado”.

El posteo del jefe de Estado no es casual; al proponer la integridad y la ética como pilares, Milei intenta reafirmar el cambio de paradigma con el que busca distanciarse de la política tradicional.

Este concepto de «moral» aparece como el hilo conductor de las reformas que el Ejecutivo defendió durante las extraordinarias y que ahora, a partir de las 21:00, buscará profundizar ante la Asamblea Legislativa.

HOLA A TODOS…!!!

La Moral como Política de Estado.

Nos vemos a las 21:00 hs desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias.



VIVA LA LIBERTAD CARAJO! pic.twitter.com/ldrGWmn7Vp — Javier Milei (@JMilei) March 1, 2026

Expectativa por el «Prime Time»

La elección del horario nocturno no es azarosa. El Presidente hablará en una franja diseñada para garantizar el máximo nivel de audiencia televisiva en todo el país, emulando el formato de los mensajes del Estado de la Unión en Estados Unidos.

Se espera que el discurso no solo sea un balance de sus primeros dos años de gestión, sino la plataforma de lanzamiento para la nueva batería de 50 leyes que el Gabinete terminó de pulir esta semana.

Para cerrar su comunicación digital, el mandatario apeló a su habitual arenga: «¡Viva la libertad carajo!», convocando a la ciudadanía a seguir de cerca sus palabras desde el corazón del Poder Legislativo. Con este clima de hermetismo y firmeza ideológica, el Gobierno inicia un año legislativo que promete ser determinante para el rumbo de la Argentina.