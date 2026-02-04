Cipolletti y la Provincia avanzan con obras viales, pluviales y de viviendas en la ciudad

El Intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, y el ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, se reunieron en Viedma para repasar el plan estratégico de construcciones previsto para la ciudad, en el marco de los acuerdos alcanzados con el gobernador Alberto Weretilneck.

Durante un video difundido en redes sociales del municipio, el jefe comunal anunció que una de las iniciativas destacadas será la repavimentación de la Ruta Provincial 65 (ruta chica), en el tramo comprendido entre Toschi y Circunvalación, y adelantó que también está prevista la “iluminación completa de toda la ruta chica hasta Fernández Oro”.

La Ruta 65 avanza a buen paso con trabajos complementarios

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, el Titular de la cartera de Obras Públicas detalló el estado de cada intervención. Respecto a la Ruta 65, explicó que se trata de «distintos proyectos». Señaló que actualmente se encuentran en ejecución los dos ingresos a la ciudad y estimó que el correspondiente a Avenida Perón «para fines de marzo estaría finalizado», mientras que el primero ya fue concluido.

Según indicó, la repavimentación del sector más deteriorado del corredor no será licitada, sino que se realizará «por administración, con la planta de asfalto de Allen, o sea que lo va a hacer vialidad por administración».

En ese marco, apuntó que se solicitó al Municipio que intervenga previamente en los cordones cuneta que se encuentran «deteriorados», mientras que la Provincia se hará cargo de la repavimentación de este tramo.

Sobre la iluminación, confirmó que se está elaborando un plan para «completar toda la iluminación que falta hasta el Puente 83″, lo que permitiría que el corredor quede completamente iluminado. Según aclaró, el plan se encuentra en etapa de proyecto y será licitada una vez finalizada esa instancia.

Ejecutarán mejoras en un colector pluvial de calle Naciones Unidas

Otro de las construcciones a realizar es el recambio del colector pluvial de calle Naciones Unidas, que «se encuentra caído desde hace algunos meses por el desgaste de los caños», -comunicó Buteler vía Instagram- y adelantó que comenzarían «en poco tiempo».

Echarren agregó que «no hay plazos definidos» para el conducto pluvial, debido a que se realiza con una consultora contratada a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y que la obra cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Es por este motivo se requieren varios pasos; una vez que la consultora entregue la documentación, esta será elevada al organismo internacional para su evaluación técnica y la posterior realización de la consulta pública exigida por el financiamiento. Recién después de ese proceso se podrá iniciar el trámite administrativo.

Impulsan programas de vivienda, educación y centros comunitarios

El responsable también informó que ya se encuentran listos para licitar, a través del IPPV, dos programas de Suelo Urbano correspondientes a la Mutual del Magisterio y Empleados de Comercio, que contemplan “330 lotes para 330 familias cipoleñas, con servicios”.

Y agregó que ya existen fechas de aperturas para las licitaciones de los lotes con servicio. Precisó que el 19 de febrero se abrirá la licitación para 153 lotes destinados a empleados de comercio, con un presupuesto estimado de 660 millones de pesos, mientras que el 25 de febrero se abrirá la correspondiente a 181 lotes para la Mutual del Magisterio, por un monto aproximado de 740 millones.

Luego de la apertura, se avanzará con la preadjudicación y la firma de contratos.

El funcionario además anticipó que la obra de la Escuela Técnica del Distrito Vecinal se encuentra próxima a la firma de contrato y la definió como “una obra sumamente importante”, con un presupuesto estimado en 5.150 millones de pesos.

A esto se suman otras ejecuciones en la ciudad, entre ellas 31 módulos habitacionales, el salón de usos múltiples del barrio Don Bosco y los derivadores de la ruta 75.

Sobre el avance del centro comunitario del barrio Don Bosco, que, según sostuvo, «viene avanzando muchísimo» y recordó que el edificio anterior fue afectado por un incendio. La nueva obra se ejecuta a través de un programa provincial en conjunto con el Municipio, cuyos trabajos comenzaron el mes pasado.